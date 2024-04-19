Гаврилов о лучшем российском голкипере сезона НХЛ: «Кочетков может все. Если вратарь делает что-то нестандартное, то на него будет приходить 20 тысяч»

Андрей Гаврилов считает Петра Кочеткова лучшим российским вратарем сезона НХЛ.

«Я бы выбрал Петю Кочеткова из «Каролины». Все наши голкиперы сыграли хорошо, дальше идет вкусовщина: какой хоккей ты любишь?

Более пластичный, роботизированный – это все-таки и . Если брать эпатаж, импровизацию – это Кочетков, и .

На мой вкус, я хочу поддержать Петю. Мы не знакомы, но он может все: подраться, поругаться, бросить, гол забить и сухой матч отыграть. Он выгрызает себе место основного вратаря. У него очень сильные конкуренты: Андерсен, Раанта.

Помимо своих прямых обязанностей, он делает такие вещи на льду, на которые приходят люди. – это же шоу. Если вратарь делает что-то нестандартное, то на него будет приходить 20 тысяч человек», – сказал бывший голкипер «Салавата Юлаева».