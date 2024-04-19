Гаврилов о лучшем российском голкипере сезона НХЛ: «Кочетков может все. Если вратарь делает что-то нестандартное, то на него будет приходить 20 тысяч»

Теги Рейнджерс Айлендерс Тампа-Бэй Каролина Флорида Сергей Бобровский НХЛ Андрей Гаврилов Фредерик Андерсен Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Антти Раанта Петр Кочетков Хоккей

Андрей Гаврилов считает Петра Кочеткова лучшим российским вратарем сезона НХЛ.

«Я бы выбрал Петю Кочеткова из «Каролины». Все наши голкиперы сыграли хорошо, дальше идет вкусовщина: какой хоккей ты любишь?

Более пластичный, роботизированный – это все-таки Бобровский и Сорокин. Если брать эпатаж, импровизацию – это Кочетков, Василевский и Шестеркин.

На мой вкус, я хочу поддержать Петю. Мы не знакомы, но он может все: подраться, поругаться, бросить, гол забить и сухой матч отыграть. Он выгрызает себе место основного вратаря. У него очень сильные конкуренты: Андерсен, Раанта.

Помимо своих прямых обязанностей, он делает такие вещи на льду, на которые приходят люди. НХЛ – это же шоу. Если вратарь делает что-то нестандартное, то на него будет приходить 20 тысяч человек», – сказал бывший голкипер «Салавата Юлаева».

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7 комментариев
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Петька, вперёд!!! Жгииии!!
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Ответ lexakarabut
Не слежу за Гавриловым. Это типа нашего Дона Черри?
Нет, это бывший вратарь уровня ВХЛ, вообще его интервью впервые вижу на спортсе
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Ответ snipe
Ну, Раанта ему не конкурент
Раанты в команде то и нет уже 5 месяцев)
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Батлы Кочеткова с Бостонскими, это вообще готовый материал для шортсов и тиктоков. НХЛ такое любит нарезать на хайлайты.
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+1
Не слежу за Гавриловым. Это типа нашего Дона Черри?
+1
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Ну, Раанта ему не конкурент
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