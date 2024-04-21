«Ак Барс» включился в борьбу за форварда «Амура» Коршкова

Теги Ак Барс Амур возможные переходы КХЛ Егор Коршков Хоккей

«Ак Барс» включился в борьбу за форварда «Амура» Егора Коршкова.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Лучший бомбардир хабаровской команды хочет продолжить карьеру за пределами Дальнего Востока. На него претендуют несколько топ-клубов Фонбет Чемпионата КХЛ, включая «Ак Барс».

Контракт Коршкова заканчивается 30 апреля. В регулярке он набрал 44 (15+29) очка в 67 матчах, установив  личный рекорд результативности. В шести матчах плей-офф у него 3 (2+1) очка.  

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