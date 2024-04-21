«Ак Барс» включился в борьбу за форварда «Амура» Коршкова

«Ак Барс» включился в борьбу за форварда «Амура» Егора Коршкова.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Лучший бомбардир хабаровской команды хочет продолжить карьеру за пределами Дальнего Востока. На него претендуют несколько топ-клубов Фонбет Чемпионата , включая « ».

Контракт Коршкова заканчивается 30 апреля. В регулярке он набрал 44 (15+29) очка в 67 матчах, установив личный рекорд результативности. В шести матчах плей-офф у него 3 (2+1) очка.