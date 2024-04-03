Коршков перейдет в «Автомобилист». Форвардом интересовался СКА (Артур Хайруллин)

Егор Коршков, вероятно, продолжит карьеру в «Автомобилисте».

По информации журналиста Артура Хайруллина, 27-летний нападающий с большой долей вероятности станет игроком екатеринбургского клуба.

Ранее стало известно, что форвард покинет « » по окончании сезона. Интерес к нему проявлял .

В прошедшей регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ на счету 67 матчей и 44 (15+29) очка. В плей-офф форвард провел 6 игр и набрал 3 (2+1) балла.