Коршков перейдет в «Автомобилист». Форвардом интересовался СКА (Артур Хайруллин)

Теги СКА Амур Автомобилист возможные переходы КХЛ Егор Коршков Спорт-Экспресс Хоккей

Егор Коршков, вероятно, продолжит карьеру в «Автомобилисте».

По информации журналиста Артура Хайруллина, 27-летний нападающий с большой долей вероятности станет игроком екатеринбургского клуба. 

Ранее стало известно, что форвард покинет «Амур» по окончании сезона. Интерес к нему проявлял СКА

В прошедшей регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Коршкова 67 матчей и 44 (15+29) очка. В плей-офф форвард провел 6 игр и набрал 3 (2+1) балла.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Правильно, выбрал серьёзную команду, а не какую-то то там, вылетающую во втором раунде плей-офф от выскочек :)
+3
0
+3
Думал в Локомотив вернётся. Лишним бы не был
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий