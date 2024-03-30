СКА – фаворит в борьбе за Коршкова («СЭ»)

Егор Коршков может перейти в СКА в межсезонье.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», нападающий с большой вероятностью станет игроком . На данный момент армейский клуб является фаворитом в борьбе за игрока.

Ранее стало известно, что не будет выступать за « » в следующем сезоне. Срок контракта 27-летнего нападающего с хабаровским клубом истекает 30 апреля 2024 года.

В прошедшей регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Коршкова 67 матчей и 44 (15+29) очка. В плей-офф форвард провел 6 игр и набрал 3 (2+1) балла.