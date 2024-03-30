СКА – фаворит в борьбе за Коршкова («СЭ»)

Теги СКА Амур возможные переходы КХЛ Егор Коршков Спорт-Экспресс Хоккей

Егор Коршков может перейти в СКА в межсезонье.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», нападающий с большой вероятностью станет игроком СКА. На данный момент армейский клуб является фаворитом в борьбе за игрока. 

Ранее стало известно, что Егор Коршков не будет выступать за «Амур» в следующем сезоне. Срок контракта 27-летнего нападающего с хабаровским клубом истекает 30 апреля 2024 года.

В прошедшей регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Коршкова 67 матчей и 44 (15+29) очка. В плей-офф форвард провел 6 игр и набрал 3 (2+1) балла.

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12 комментариев
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ну купить продать ска точно фаворит всей лиги.
+26
-2
+24
Зачем? Чтоб другим не достался?..
+23
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+20
А это и есть система Вротенберга....пылесосить КХЛ
+19
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+19
Ромка строит новую систему?))
+5
0
+5
Они всегда фавориты в борьбе за кого-то
+3
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+3
Ответ Al Al
Думаю СКА заберёт Шабанова из Трактора, Юрова, Канцерова и Набокова из ММг.
Из Металлурга они могут забрать только Воробьева и КБ)
+3
0
+3
Заберут, он наберёт ~30 очков за 120 игр и через два года выкинут. Перейдёт в клуб, ведущий борьбу за плейофф и станет там одним из главных лиц. Всё как всегда
+2
0
+2
Началось. Берём всех, кто себя проявил.
+1
0
+1
Ответ Al Al
Думаю СКА заберёт Шабанова из Трактора, Юрова, Канцерова и Набокова из ММг.
Думаю, уральские клубы дружно пошлют это недоразумение
+1
0
+1
Думаю СКА заберёт Шабанова из Трактора, Юрова, Канцерова и Набокова из ММг.
+6
-6
0
Лучше в Торонто. Там хоть шанс будет поиграть )
0
0
0
Ответ Al Al
Думаю СКА заберёт Шабанова из Трактора, Юрова, Канцерова и Набокова из ММг.
Надо не забывать про фактор ЦСКА. Тоже наверняка будет массовая закупка
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