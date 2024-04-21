Брэди Шей: «Кузнецов – игрок больших матчей, его гол очень важен. Он стал важной частью «Каролины»

Брэди Шей высоко оценил игру Евгения Кузнецова.

Кузнецов забил гол и сделал ассист в первой игре первого раунда Восточной конференции против «Айлендерс» (3:1).

«Кузнецов – игрок больших матчей. Он доказал это в прошлом плей-офф и сегодня внес существенный вклад. Очевидно, гол, забитый в самом начале, был очень важен.

Кузнецов – один из самых опытных и талантливых игроков, которых я когда-либо видел или с которыми играл. Надеюсь, он сможет продолжать в том же духе. Евгений стал важной частью нашей команды с тех пор, как он здесь. Мы рады, что он у нас есть», – сказал защитник «Каролины».