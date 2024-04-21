Брэди Шей: «Кузнецов – игрок больших матчей, его гол очень важен. Он стал важной частью «Каролины»

Теги Каролина НХЛ Евгений Кузнецов Брэди Шей Хоккей

Брэди Шей высоко оценил игру Евгения Кузнецова.

Кузнецов забил гол и сделал ассист в первой игре первого раунда Восточной конференции против «Айлендерс» (3:1).

«Кузнецов – игрок больших матчей. Он доказал это в прошлом плей-офф и сегодня внес существенный вклад. Очевидно, гол, забитый в самом начале, был очень важен.

Кузнецов – один из самых опытных и талантливых игроков, которых я когда-либо видел или с которыми играл. Надеюсь, он сможет продолжать в том же духе. Евгений стал важной частью нашей команды с тех пор, как он здесь. Мы рады, что он у нас есть», – сказал защитник «Каролины».

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6 комментариев
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Не торопитесь нахваливать Кузю, в следующих матчах он может напроч заглохнуть. Я почему-то думаю, что так и будет ….. к сожалению.
+3
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+2
Ответ Александр Баутин
Не торопитесь нахваливать Кузю, в следующих матчах он может напроч заглохнуть. Я почему-то думаю, что так и будет ….. к сожалению.
Тоже думаю, что преждевременно и так и будет.
+2
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+2
Кузя давай !!!
+1
-1
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Ответ Александр Баутин
Не торопитесь нахваливать Кузю, в следующих матчах он может напроч заглохнуть. Я почему-то думаю, что так и будет ….. к сожалению.
Все может быть. Но надеюсь Кузя будет показывать свою лучшую игру.
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Ответ 13Женек13
Все может быть. Но надеюсь Кузя будет показывать свою лучшую игру.
Я только «за».
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Ответ Александр Баутин
Я только «за».
я просто за Каролину болею в НХЛ, хочу чтоб Кузя просто играл хотя бы так, как сегодня.
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