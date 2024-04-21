Кузнецов делит с Ларионовым 11-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян (30)

Теги рейтинги Каролина Кубок Стэнли Павел Дацюк Евгений Малкин Алексей Ковалев Вячеслав Козлов Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Игорь Ларионов Павел Буре Александр Могильный Евгений Кузнецов Владимир Тарасенко Никита Кучеров Хоккей

Евгений Кузнецов – 12-й россиянин в истории НХЛ с 30+ голами в плей-офф.

Форвард «Каролины» забросил шайбу и сделал результативную передачу в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Айлендерс» (3:1, 1-0).

На счету Кузнецова стало 69 (30+39) очков в 88 кубковых матчах за карьеру. 

Он делит 11-е место в списке лучших российских снайперов Кубка Стэнли с Игорем Ларионовым (30 шайб в 150 играх). 

В топ-10 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 72 в 147), Евгений Малкин («Питтсбург», 67 в 177), Никита Кучеров («Тампа», 53 в 142), Сергей Федоров (52 в 183), Алексей Ковалев (45 в 123), Владимир Тарасенко («Флорида», 44 в 97), Вячеслав Козлов (42 в 118), Павел Дацюк (42 в 157), Александр Могильный (39 в 124) и Павел Буре (35 в 64). 

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тарасенко топ, на уровне Буре и Овечкина средний показатель голов
+10
-2
+8
Ответ Валерий Колчанов
Тарасенко топ, на уровне Буре и Овечкина средний показатель голов
Володя кубкарь, вопросов нет.
+7
-1
+6
Пашу жальче всех.... такой уникум.
+4
0
+4
Буре конечно монстром был
+2
0
+2
Ответ Ilya Mukhachev
Пашу жальче всех.... такой уникум.
Павел конечно мог бы офигенные достижения установить,был моим одним из самых любимых игроков.Ему бы здоровья побольше,наверное был бы в десятке снайперов в итоге
+2
0
+2
Что-то у Могильного мало как-то
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий