Кузнецов – 6-й игрок в истории «Каролины», набравший 2 очка в 1-м матче в плей-офф за клуб

Теги рейтинги Каролина Кубок Стэнли Брент Бернс НХЛ Евгений Кузнецов Лукас Валльмарк Андрей Свечников Маккензи Макикерн Сет Джарвис Хоккей

Евгений Кузнецов набрал 2 очка в 1-м матче в плей-офф за «Каролину».

Форвард забросил шайбу и сделал результативную передачу в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Айлендерс» (3:1, 1-0).

Россиянин стал шестым игроком в истории «Харрикейнс» (после переезда франшизы в Роли, считая и не новичков лиги), набравшим 2 очка в первом матче в плей-офф за клуб.

Ранее в список вошли Андрей Свечников (2019), Лукас Валльмарк (2019), Сет Джарвис (2022), Брент Бернс (2023) и Маккензи Макикерн (2023). 

С учетом истории «Хартфорда» рекордсменом по этому показателю является Джон Каллен – 3 очка в первом матче серии первого раунда плей-офф-1991 против «Бостона». 

10 комментариев
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Шайбы в плов, среди действующих.
1. Павелски 73.
2. Овечкин 72.
...
4. Малкин 67.
5. Кучеров 53.
.....
31. Кузнецов 30.
32. Макдевид 29.
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+13
Ну что за ерунда... А кто 18-й игрок, съевший бургер в понедельник раньше всех?
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Это может придать ему стимул не затухнуть в плове.
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За уши притянутые статистики, лишь бы «рекорд». К таким рекордам можно привязать любой измеритель: цвет волос, длина ногтя, погода на улице, давление в шинах автомобиля главного менеджера и тд.
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Вот) уже в историю себя вписал)))
Не каждый так может)
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Ответ hh88_88
Ну что за ерунда... А кто 18-й игрок, съевший бургер в понедельник раньше всех?
18-го и прочих тут нет, смысл с Кесселом соревноваться
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