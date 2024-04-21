Кузнецов – 6-й игрок в истории «Каролины», набравший 2 очка в 1-м матче в плей-офф за клуб
Евгений Кузнецов набрал 2 очка в 1-м матче в плей-офф за «Каролину».
Форвард забросил шайбу и сделал результативную передачу в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Айлендерс» (3:1, 1-0).
Россиянин стал шестым игроком в истории «Харрикейнс» (после переезда франшизы в Роли, считая и не новичков лиги), набравшим 2 очка в первом матче в плей-офф за клуб.
Ранее в список вошли Андрей Свечников (2019), Лукас Валльмарк (2019), Сет Джарвис (2022), Брент Бернс (2023) и Маккензи Макикерн (2023).
С учетом истории «Хартфорда» рекордсменом по этому показателю является Джон Каллен – 3 очка в первом матче серии первого раунда плей-офф-1991 против «Бостона».
1. Павелски 73.
2. Овечкин 72.
...
4. Малкин 67.
5. Кучеров 53.
.....
31. Кузнецов 30.
32. Макдевид 29.
Не каждый так может)