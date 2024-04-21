Киф про 1:5 с «Бостоном»: «Ни в чем не виню Самсонова. Одной нашей шайбы недостаточно, чтобы помочь вратарю»
Шелдон Киф сказал, что не винит Илью Самсонова в поражении от «Бостона» (1:5).
Самсонов отразил 23 броска в матче.
«Я бы назвал каждый из голов «Бостона» хорошим. Были сложные моменты. Самсонов сделал пару сэйвов. В конце первого периода был шквал, все происходило на линии ворот. Он боролся и не пропустил.
Я его ни в чем не виню. С другой стороны, мы забросили всего одну шайбу. Этого недостаточно, чтобы помочь любому вратарю выиграть», – сказал тренер «Торонто».
Параллельно взвинтили скорость, что правильно, но в итоге потеряли в концентрации. Потихоньку пропускали и не забивали.
Торонто надо сосредоточится на владении шайбой и на переводе игры в зону соперника, там у них хорошие козыри.
Я вот ровно то же самое читал после 3-7 в первом матче дома в прошлом сезоне против Тампы. Круто, когда ответ заранее готов, проблема в том, что ответ неверный)