Киф про 1:5 с «Бостоном»: «Ни в чем не виню Самсонова. Одной нашей шайбы недостаточно, чтобы помочь вратарю»

Шелдон Киф сказал, что не винит Илью Самсонова в поражении от «Бостона» (1:5).

Самсонов отразил 23 броска в матче.

«Я бы назвал каждый из голов «Бостона» хорошим. Были сложные моменты. Самсонов сделал пару сэйвов. В конце первого периода был шквал, все происходило на линии ворот. Он боролся и не пропустил.

Я его ни в чем не виню. С другой стороны, мы забросили всего одну шайбу. Этого недостаточно, чтобы помочь любому вратарю выиграть», – сказал тренер «Торонто».