Киф про 1:5 с «Бостоном»: «Ни в чем не виню Самсонова. Одной нашей шайбы недостаточно, чтобы помочь вратарю»

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Шелдон Киф сказал, что не винит Илью Самсонова в поражении от «Бостона» (1:5).

Самсонов отразил 23 броска в матче.

«Я бы назвал каждый из голов «Бостона» хорошим. Были сложные моменты. Самсонов сделал пару сэйвов. В конце первого периода был шквал, все происходило на линии ворот. Он боролся и не пропустил.

Я его ни в чем не виню. С другой стороны, мы забросили всего одну шайбу. Этого недостаточно, чтобы помочь любому вратарю выиграть», – сказал тренер «Торонто».

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11 комментариев
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30 раз б, 30 раз я тебе говорил...
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Не понял зачем ТМЛ сделали какой-то дикий акцент на силовом давлении. Это не их стиль и Бостон не та команда, которую этим можно удивить.
Параллельно взвинтили скорость, что правильно, но в итоге потеряли в концентрации. Потихоньку пропускали и не забивали.
Торонто надо сосредоточится на владении шайбой и на переводе игры в зону соперника, там у них хорошие козыри.
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Ответ Cbj Fan
Это красивая теория, но у их топ игроков как Марнер проблемы с давлением соперника. Вспомни на прошлой сезон, когда им в первом раунде помогла усталость Тампы (концы 3-его периода при 6:5 и овертайм), а также игра Васильевского не в идеальном состоянии. А так за исключением Ньюландера их лидеры играли слабо. Что показала серия с Флоридой.
Это красивая теория, но у их топ игроков как Марнер проблемы с давлением соперника. А так за исключением Ньюландера их лидеры играли слабо. Что показала серия с Флоридой. Привет!) так надо читать?
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Неужели Торонто думал пройти Бостон в первом раунде) Втоой год подряд это невозможно и Торонто команда только для регуляркы, а в плей-офф, вообще другая игра в обороне и в атаке тебе не позволять того, что ты проделывал в регуляркы.
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Ответ Al561
Не понял зачем ТМЛ сделали какой-то дикий акцент на силовом давлении. Это не их стиль и Бостон не та команда, которую этим можно удивить. Параллельно взвинтили скорость, что правильно, но в итоге потеряли в концентрации. Потихоньку пропускали и не забивали. Торонто надо сосредоточится на владении шайбой и на переводе игры в зону соперника, там у них хорошие козыри.
Это красивая теория, но у их топ игроков как Марнер проблемы с давлением соперника. Вспомни на прошлой сезон, когда им в первом раунде помогла усталость Тампы (концы 3-его периода при 6:5 и овертайм), а также игра Васильевского не в идеальном состоянии. А так за исключением Ньюландера их лидеры играли слабо. Что показала серия с Флоридой.
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Ответ Александр Рыбаков
Это красивая теория, но у их топ игроков как Марнер проблемы с давлением соперника. А так за исключением Ньюландера их лидеры играли слабо. Что показала серия с Флоридой. Привет!) так надо читать?
Серия с Темной нужна. 🙂
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Ответ Иван Шуткин
Неужели Торонто думал пройти Бостон в первом раунде) Втоой год подряд это невозможно и Торонто команда только для регуляркы, а в плей-офф, вообще другая игра в обороне и в атаке тебе не позволять того, что ты проделывал в регуляркы.
Именно поэтому по версии одного сайта у Торонто аж 7 ожидаемых шайб за игру, по версии другого - 4,5. Не позволяли атаке ничего сделать, ага)
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Ответ Garikus89
Именно поэтому по версии одного сайта у Торонто аж 7 ожидаемых шайб за игру, по версии другого - 4,5. Не позволяли атаке ничего сделать, ага)
А почему они не реализуют моменты?) Потому что психологически слабые, толку создать 500 моментов и забить один. Лучше создать 2 и реализовать два. В Плей-офф ошибок не прощают и это просто слова, а реальная аксиома и так было всегда и будет. Торонто играет, как в регулярке, а это проблема очень сильная
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Ответ Иван Шуткин
А почему они не реализуют моменты?) Потому что психологически слабые, толку создать 500 моментов и забить один. Лучше создать 2 и реализовать два. В Плей-офф ошибок не прощают и это просто слова, а реальная аксиома и так было всегда и будет. Торонто играет, как в регулярке, а это проблема очень сильная
А почему психологически слабые создают столько моментов? Они же психологически слабые, они должны лапки свесить и пропускать, не? Или у них четкое разделение на создание голевых моментов и их реализацию?)

Я вот ровно то же самое читал после 3-7 в первом матче дома в прошлом сезоне против Тампы. Круто, когда ответ заранее готов, проблема в том, что ответ неверный)
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Ответ Garikus89
А почему психологически слабые создают столько моментов? Они же психологически слабые, они должны лапки свесить и пропускать, не? Или у них четкое разделение на создание голевых моментов и их реализацию?) Я вот ровно то же самое читал после 3-7 в первом матче дома в прошлом сезоне против Тампы. Круто, когда ответ заранее готов, проблема в том, что ответ неверный)
Психологически сильный это человек или команда уверенный в себе на все этапе до цели, несмотря на все сопротивление и препятствие. Если они забивают много забивали в регулярке, то мастерство в создании моментов есть точно, но завершение требует большей концентрации, внимания, мастерства, потому что каждый не реализованный момент убивает твою уверенность и мастерство, а моменты могут дальше создавать, но толку уже нет. Всё должно быть в комплексе развито. Торонто слабая команда для плей-офф и все. 4-1 максимум будет.
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