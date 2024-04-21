Светлаков продолжит карьеру в одном из клубов Восточной конференции КХЛ после ухода из ЦСКА

Андрей Светлаков покинет ЦСКА.

Хоккейное агентство Winners, представляющее интересы форварда, сообщило, что футболист продолжит карьеру в клубе Восточной конференции.

«Как все уже знают, по истечению контракта с ХК ЦСКА, нападающий покинет команду. Сейчас можно сказать, что свою карьеру Андрей продолжит в клубе из Восточной конференции», – сообщил в телеграм-канале агентства.

В прошедшем регулярном чемпионате 28-летний Светлаков провел за ЦСКА 59 матчей и набрал 29 (10+19).