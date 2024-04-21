Светлаков продолжит карьеру в одном из клубов Восточной конференции КХЛ после ухода из ЦСКА

Теги ЦСКА возможные переходы КХЛ Андрей Светлаков Хоккей

Андрей Светлаков покинет ЦСКА.

Хоккейное агентство Winners, представляющее интересы форварда, сообщило, что футболист продолжит карьеру в клубе Восточной конференции.

«Как все уже знают, по истечению контракта с ХК ЦСКА, нападающий Андрей Светлаков покинет команду. Сейчас можно сказать, что свою карьеру Андрей продолжит в клубе из Восточной конференции», – сообщил в телеграм-канале агентства.

В прошедшем регулярном чемпионате 28-летний Светлаков провел за ЦСКА 59 матчей и набрал 29 (10+19).

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11 комментариев
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а при чем здесь футбол?
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редакторы забухали наверное, перепутав футбол с хоккеем
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Подскажите, какое амплуа у футболиста Светлакова?
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Футболист?!)))
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Ак барс наверное.
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Надеюсь в Авто вместо Бывальцева, шикарно было бы для нас
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Ну видимо с хоккеем у какой-то команды с Востока получилось не очень, решили позвать футболиста
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Миннесота возможно? Вроде с Капризовым играли долго, начиная с юниоров.
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Ответ Pronger
Главное денег на неустойку за расторжение Бывальцева, Гроссу и Рябкову переведи)
У УГМК денег мало? Что за предъява наиглупейшая? Да и судя по трансферным слухам Авто именно это сделать и хочет, раз Светлаков и Шипачев в поле зрения
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Ответ Карел Гот
Подскажите, какое амплуа у футболиста Светлакова?
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