Светлаков интересен «Автомобилисту». Игрок ЦСКА станет свободным агентом 1 мая

Андрей Светлаков попал в сферу интересов «Автомобилиста».

Ранее сообщалось, что 28-летний нападающий покинет армейский клуб после неудачных переговоров по новому контракту. Срок действующего соглашения рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Как сообщает Metaratings, «Автомобилист» проявляет интерес к игроку.

В сезоне-2023/24 Светлаков провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 29 (10+19) очков. В плей-офф на его счету 1 передача в 5 играх.

Воспитанник ЦСКА провел более 500 матчей за команду и не выступал за другие клубы.