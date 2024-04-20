Светлаков интересен «Автомобилисту». Игрок ЦСКА станет свободным агентом 1 мая

Теги ЦСКА Автомобилист возможные переходы КХЛ Андрей Светлаков Хоккей

Андрей Светлаков попал в сферу интересов «Автомобилиста».

Ранее сообщалось, что 28-летний нападающий покинет армейский клуб после неудачных переговоров по новому контракту. Срок действующего соглашения рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Как сообщает Metaratings, «Автомобилист» проявляет интерес к игроку. 

В сезоне-2023/24 Светлаков провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 29 (10+19) очков. В плей-офф на его счету 1 передача в 5 играх.

Воспитанник ЦСКА провел более 500 матчей за команду и не выступал за другие клубы.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Звено Хрипунов Светлаков Обидин было бы шикарным...
+8
0
+8
Ну это гораздо интереснее Радулова
+7
0
+7
Радулова ни в коем случае не надо видеть в Авто, он столько гадостей сделал.
+5
0
+5
Похоже Сетлаков нарасхват в КХЛ.
Автомобилисту он точно пригодится.
+1
0
+1
Ответ Евгений Ведунов
Мне кажется, что его контракт будет несколько жирноватым для игры в звене ниже первого. Или это тройка станет первой? А в целом конечно согласен.)
Светлаков - игрок не первых звеньев. Это прежде всего кубковый боец, а не игрок для набора большого количества очков. А 55-60 млн ему можно дать, если разорвать контракт с бестолковым Бывальцевым
+1
0
+1
Ответ Fg Gf
Светлаков - игрок не первых звеньев. Это прежде всего кубковый боец, а не игрок для набора большого количества очков. А 55-60 млн ему можно дать, если разорвать контракт с бестолковым Бывальцевым
Ну, для нас это всё таки топовый игрок.
А про Алексея согласен, редкие проблески в игре никак не окупаются.
+1
0
+1
Ответ Евгений Ведунов
Мне кажется, что его контракт будет несколько жирноватым для игры в звене ниже первого. Или это тройка станет первой? А в целом конечно согласен.)
А в целом я бы не делил звенья на 1, 2, 3, 4. Каждое звено выполняет свои задачи. Воробьев например будет получать 40 млн, хотя он кроме блокировки бросков, ничего больше не умеет. Так что Светлакову можно дать нормальный контракт в размере 50-60 млн, с такими игроками можно и кубок попробовать взять
+1
0
+1
Светлаков может играть в любом клубе КХЛ. Хорошие центры в Дефеците. Почему уходит из ЦСКА: много пропускает. Дорогое удовольствие иметь такого центра не играющего регулярно.
С большой долей вероятности, приедет пара центров из АХЛ, плюс свои, да и Карнаухов может здесь сыграть.
0
0
0
Ответ Fg Gf
Звено Хрипунов Светлаков Обидин было бы шикарным...
Мне кажется, что его контракт будет несколько жирноватым для игры в звене ниже первого. Или это тройка станет первой?
А в целом конечно согласен.)
0
0
0
Ответ Евгений Ведунов
Ну, для нас это всё таки топовый игрок. А про Алексея согласен, редкие проблески в игре никак не окупаются.
Согласен
0
0
0
Ответ Fg Gf
Светлаков - игрок не первых звеньев. Это прежде всего кубковый боец, а не игрок для набора большого количества очков. А 55-60 млн ему можно дать, если разорвать контракт с бестолковым Бывальцевым
Просто сказка🤣
0
0
0
Ответ Fg Gf
А в целом я бы не делил звенья на 1, 2, 3, 4. Каждое звено выполняет свои задачи. Воробьев например будет получать 40 млн, хотя он кроме блокировки бросков, ничего больше не умеет. Так что Светлакову можно дать нормальный контракт в размере 50-60 млн, с такими игроками можно и кубок попробовать взять
Совершенно верно, наша команда подтвердила условность этого деления.
А про Светлакова согласен с Вами, чрезвычайно полезным может быть! Наблюдая за игрой моих "нелюбимых" команд, в кои ЦСКА тоже входит)), всякий раз оюащад на его стабильность,в любой игре он заметен. (ну, это на мой очень любительский взгляд)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий