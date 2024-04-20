Светлаков интересен «Автомобилисту». Игрок ЦСКА станет свободным агентом 1 мая
Андрей Светлаков попал в сферу интересов «Автомобилиста».
Ранее сообщалось, что 28-летний нападающий покинет армейский клуб после неудачных переговоров по новому контракту. Срок действующего соглашения рассчитан до 30 апреля 2024 года.
Как сообщает Metaratings, «Автомобилист» проявляет интерес к игроку.
В сезоне-2023/24 Светлаков провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 29 (10+19) очков. В плей-офф на его счету 1 передача в 5 играх.
Воспитанник ЦСКА провел более 500 матчей за команду и не выступал за другие клубы.
Автомобилисту он точно пригодится.
А про Алексея согласен, редкие проблески в игре никак не окупаются.
С большой долей вероятности, приедет пара центров из АХЛ, плюс свои, да и Карнаухов может здесь сыграть.
А в целом конечно согласен.)
А про Светлакова согласен с Вами, чрезвычайно полезным может быть! Наблюдая за игрой моих "нелюбимых" команд, в кои ЦСКА тоже входит)), всякий раз оюащад на его стабильность,в любой игре он заметен. (ну, это на мой очень любительский взгляд)