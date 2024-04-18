Агентство Winners о Светлакове: «Лже-корреспондент сообщил, что Андрей просил у ЦСКА 75 млн рублей. Эта информация является недостоверной»

Теги ЦСКА КХЛ Андрей Светлаков деньги Хоккей

Агентство Winners опровергло новость о том, что Светлаков просит 75 млн рублей.

«Вчера лже-корреспондент Хайруллин в своем телеграм-канале сообщил, что Андрей Светлаков просил у ЦСКА зарплату 75 миллионов рублей.

Эта информация является недостоверной, поскольку Андрей был готов остаться в команде на совершенно других деньгах, намного меньше, чем сумма в 75 миллионов рублей.

В очередной раз «этот журналист» публикует информацию, которая не соответствует действительности», – говорится в заявлении агентства Winners Hockey Agency.

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7 комментариев
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Хайруллин насвистел дважды, поскольку по его версии 75 мультов в год получает Каменев. Зато понтов выше крыши. Инсайдер, блин
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После этого лже-корреспондента живым никто не видел ...
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Ладно бы сам клуб опроверг, а тут какое агенство. Первый раз слышу что есть такое.
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Семьдесят три пятьсот, если быть точнее, заявили в агентстве Winners.
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74999🤣
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Битва двух ноунейм-телег на спортсе 🔥💪🤬
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