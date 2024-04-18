Агентство Winners о Светлакове: «Лже-корреспондент сообщил, что Андрей просил у ЦСКА 75 млн рублей. Эта информация является недостоверной»

Агентство Winners опровергло новость о том, что Светлаков просит 75 млн рублей.

«Вчера лже-корреспондент Хайруллин в своем телеграм-канале сообщил, что просил у зарплату 75 миллионов рублей.

Эта информация является недостоверной, поскольку Андрей был готов остаться в команде на совершенно других деньгах, намного меньше, чем сумма в 75 миллионов рублей.



В очередной раз «этот журналист» публикует информацию, которая не соответствует действительности», – говорится в заявлении агентства Winners Hockey Agency.