Агентство Winners о Светлакове: «Лже-корреспондент сообщил, что Андрей просил у ЦСКА 75 млн рублей. Эта информация является недостоверной»
Агентство Winners опровергло новость о том, что Светлаков просит 75 млн рублей.
«Вчера лже-корреспондент Хайруллин в своем телеграм-канале сообщил, что Андрей Светлаков просил у ЦСКА зарплату 75 миллионов рублей.
Эта информация является недостоверной, поскольку Андрей был готов остаться в команде на совершенно других деньгах, намного меньше, чем сумма в 75 миллионов рублей.
В очередной раз «этот журналист» публикует информацию, которая не соответствует действительности», – говорится в заявлении агентства Winners Hockey Agency.