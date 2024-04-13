«Ак Барс» – основной претендент на форварда ЦСКА Светлакова («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс ЦСКА возможные переходы КХЛ Андрей Светлаков Хоккей

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков может перейти в «Ак Барс».

Как сообщает «Бизнес Online», казанский клуб является основным претендентом на форварда.

Ранее появилась информация о том, что Светлаков не будет продлевать контракт с ЦСКА.

Нападающий играет за клуб из Москвы с сезона-2015/16. Срок соглашения игрока рассчитан до 30 апреля.

В регулярном чемпионате-2023/24 Андрей Светлаков провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 29 (10+19) очков. В плей-офф 28-летний нападающий сделал 1 передачу в 5 играх.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зарплаты Радулова хватит на двух хороших хоккеистов.
+1
0
+1
с тренером бы сперва определиться...
0
0
0
в общем то неплохо было бы, просто если за адекватные деньги....
0
0
0
Семенов уходит чтоли?😭
0
0
0
Там Авангард Линден Вея подписал
0
0
0
светлаков не нужен ак барсу,марат опять встает на грабли,это посредственный игрок ,да притом стеклянный,если цска не хочет оставить у себя,зачем ак барсу собирать некондицию,и все так валиуллина надо менять,парень опять начал чудить
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий