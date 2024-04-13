«Ак Барс» – основной претендент на форварда ЦСКА Светлакова («Бизнес Online»)

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков может перейти в «Ак Барс».

Как сообщает «Бизнес Online», казанский клуб является основным претендентом на форварда.

Ранее появилась информация о том, что Светлаков не будет продлевать контракт с .

Нападающий играет за клуб из Москвы с сезона-2015/16. Срок соглашения игрока рассчитан до 30 апреля.

В регулярном чемпионате-2023/24 провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 29 (10+19) очков. В плей-офф 28-летний нападающий сделал 1 передачу в 5 играх.