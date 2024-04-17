Светлаков покинет ЦСКА. Он запросил 75 млн рублей в год, но получил отказ (Артур Хайруллин)

Теги Ак Барс ЦСКА Трактор возможные переходы КХЛ Владислав Каменев Андрей Светлаков деньги Хоккей

Андрей Светлаков уйдет из ЦСКА после неудачных переговоров по новому контракту.

Срок действующего соглашения 28-летнего игрока с клубом завершается 30 апреля 2024 года.

«Игрок запросил у ЦСКА зарплату, аналогичную той, что получил Владислав Каменев (75 миллионов в год), но получил отказ.

Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Светлакова – «Ак Барс», при этом интерес к игроку есть со стороны «Трактора», – сообщает журналист Артур Хайруллин.

В сезоне-2023/24 Светлаков провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 29 (10+19) очков. В плей-офф на его счету 1 передача в 5 играх.

Воспитанник ЦСКА провел более 500 матчей за команду и не выступал за другие клубы.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Почаще надо отказывать на такие запросы.
+47
-1
+46
75 млн за Светлакова пхах. Попутного ветра епт
+28
-1
+27
Ему даже на ТНТ столько не дадут
+16
0
+16
А Ак Барс и Трактор спросили, готовы ли они платить ему такие деньги?
+8
-2
+6
в Вашик в 4 звено его можно
+6
0
+6
он ж стеклянный
+6
-1
+5
75 лямов в год с потрясающей статой 10+19. Удачи епта.
+5
0
+5
Отличный игрок для 3-4 звена, но его сотрясы и травмы - это минус. А за такие бабки ЦСКА подпишет лега в 1-2 звено
+4
-1
+3
По 7. 5 лямов за гол.и правда каждая забитая как праздник
+3
0
+3
Возможно речь идёт о 7,5млн.,а не о 75...
+2
0
+2
Солидарен с руководством клуба. Игрок, как говорится, раскатал губу.
+1
0
+1
Ну не ожидал от Светлакова такого , игрок , неплохой , но на 75 млн , извините ,конечно нет , не тянет . Вот Слепышеву давали , Григоренко . Но они и на 30 млн не тянули . Если платят такие деньги ,их отрабатывать надо ,пахать , а не отбывать время на площадке .
0
0
0
да ну не может быть! хотя Трактор может взять, там денег много
0
0
0
Ответ yufireff
А Ак Барс и Трактор спросили, готовы ли они платить ему такие деньги?
Ну Антону же платят ;)
0
0
0
Ответ Quiet Space
в Вашик в 4 звено его можно
хотя нет, его права в Бостон обменяли
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий