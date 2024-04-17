Светлаков покинет ЦСКА. Он запросил 75 млн рублей в год, но получил отказ (Артур Хайруллин)

Андрей Светлаков уйдет из ЦСКА после неудачных переговоров по новому контракту.

Срок действующего соглашения 28-летнего игрока с клубом завершается 30 апреля 2024 года.

«Игрок запросил у ЦСКА зарплату, аналогичную той, что получил Владислав Каменев (75 миллионов в год), но получил отказ.

Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Светлакова – «Ак Барс», при этом интерес к игроку есть со стороны «Трактора», – сообщает журналист Артур Хайруллин.

В сезоне-2023/24 Светлаков провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 29 (10+19) очков. В плей-офф на его счету 1 передача в 5 играх.

Воспитанник ЦСКА провел более 500 матчей за команду и не выступал за другие клубы.