Ковальчук о должности генменеджера: «В «Спартаке» люди проделали хорошую работу, что-то менять неправильно. В будущем посмотрим, мне это интересно»

Илья Ковальчук сообщил, что ему было бы интересно поработать генменеджером.

Ранее сообщалось, что он может занять эту должность в «Спартаке».

«Что касается « », то те люди, которые на нынешних местах, проделали хорошую работу. Поэтому будет неправильно что-то менять.

В будущем посмотрим, конечно, работа генменеджера мне интересна с учетом работы в сборной России», – сказал 41-летний форвард красно-белых.

В декабре 2023 года Ковальчук подписал контракт с московским клубом до конца сезона. В 20 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф нападающий провел 5 игр и не отметился результативными действиями.

В 2022 году был генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине, где она заняла 2-е место.