Илья Ковальчук заявил, что не планирует играть в хоккей так же долго, как Яромир Ягр.

Форвард присоединился к «Спартаку» по ходу этого сезона.

В Фонбет чемпионате КХЛ хоккеист провел 20 матчей и набрал 8 (4+4) при полезности «минус 7». В пяти матчах плей-офф форвард не набрал очков при полезности «минус 2».

У хоккеиста завершается контракт с красно-белыми.

«Играть до таких лет, как Ягр, – нет. У него, насколько я знаю, нет детей, семьи. Он такой волк-одиночка, который любит хоккей», – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.

52-летний чешский нападающий, выступающий за «Кладно», ранее забил первый гол в сезоне в Чехии.