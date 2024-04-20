Илья Ковальчук: «Играть до таких лет, как Ягр, – нет. У него нет детей, семьи. Он волк-одиночка, любящий хоккей»
Илья Ковальчук заявил, что не планирует играть в хоккей так же долго, как Яромир Ягр.
Форвард присоединился к «Спартаку» по ходу этого сезона.
В Фонбет чемпионате КХЛ хоккеист провел 20 матчей и набрал 8 (4+4) при полезности «минус 7». В пяти матчах плей-офф форвард не набрал очков при полезности «минус 2».
У хоккеиста завершается контракт с красно-белыми.
«Играть до таких лет, как Ягр, – нет. У него, насколько я знаю, нет детей, семьи. Он такой волк-одиночка, который любит хоккей», – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.
52-летний чешский нападающий, выступающий за «Кладно», ранее забил первый гол в сезоне в Чехии.
Один действительно любит только хоккей, другой - только деньги.
У Ковальчука, кроме хоккея, есть семья. Четверо детей.
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