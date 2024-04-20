Илья Ковальчук: «Играть до таких лет, как Ягр, – нет. У него нет детей, семьи. Он волк-одиночка, любящий хоккей»

Теги Спартак Яромир Ягр Илья Ковальчук КХЛ Кладно ТАСС Хоккей

Илья Ковальчук заявил, что не планирует играть в хоккей так же долго, как Яромир Ягр.

Форвард присоединился к «Спартаку» по ходу этого сезона.

В Фонбет чемпионате КХЛ хоккеист провел 20 матчей и набрал 8 (4+4) при полезности «минус 7». В пяти матчах плей-офф форвард не набрал очков при полезности «минус 2».

У хоккеиста завершается контракт с красно-белыми.

«Играть до таких лет, как Ягр, – нет. У него, насколько я знаю, нет детей, семьи. Он такой волк-одиночка, который любит хоккей», – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.

52-летний чешский нападающий, выступающий за «Кладно», ранее забил первый гол в сезоне в Чехии.

7 комментариев
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Между Ягром и Ковальчуком - расстояние во Вселённую.
Один действительно любит только хоккей, другой - только деньги.
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+23
толи дело баблочук,любящий недружественные валюты.
+9
-4
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Между Ягром и Ковальчуком - расстояние во Вселённую. Один действительно любит только хоккей, другой - только деньги.
А кто их не любит?Попробуй без денег прожить и посмотрим как ты поживаешь,без денег в нашем мире делать нечего
+8
-4
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Между Ягром и Ковальчуком - расстояние во Вселённую. Один действительно любит только хоккей, другой - только деньги.
У Ягра, кроме хоккея, ни спереди, ни сзади. И голова ни о ком не болит и переживать ни за кого не надо и в перелётах проводить уйму времени не надо. Про финансовую составляющую думаю, и говорить не стоит.
У Ковальчука, кроме хоккея, есть семья. Четверо детей.
Старшей дочери 18 лет.Учится в частной школе искусств и дизайна в Нью-Йорке. Старший сын, сейчас,в России, в футбольной системе Динамо. Полтора года был в Бразилии...
Младшие сын и дочь с мамой в Лос - Анджелесе. Сын занимается баскетболом.
Как Вы думаете: кто из них счастливее в этой жизни?
Вот поэтому между ними расстояние...во Вселенную.
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Я думал у Ягра есть семья и дети. жаль, что сына нет...
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Просто Ярдо любит молоденьких моделей, с его здоровьем ещё успеет спиногрызов настрогать
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Я думаю что Ягр играет до сих пор по причинам того что хоккей стал неотъемлемой частью его жизни и он не может представить себя вне ледовой площадки.
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