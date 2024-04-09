Алексей Жамнов: «Ковальчук относился профессионально, когда не был в составе «Спартака» – никаких обид. Игроки получили колоссальный опыт»

Алексей Жамнов оценил вклад Ильи Ковальчука в «Спартак» в этом сезоне.

Нападающий присоединился к «Спартаку» по ходу этого сезона.

В Фонбет чемпионате КХЛ хоккеист провел 20 матчей и набрал 8 (4+4) при полезности «минус 7».

В пяти матчах плей-офф форвард не набрал очков при полезности «минус 2».

– Приход Ковальчука в «Спартак» связан больше с тем, чтобы закольцевать ту историю общения его с болельщиками, чтобы он больше объяснился с ними?

– Да, я думаю, здесь много нюансов.

Надо отдать ему должное – он дал больше молодым ребятам возможность понять эту атмосферу.

Все-таки у него огромный опыт, и я только признателен ему в том, что когда он не был в составе, то относился к этому профессионально, никаких обид между нами не было.

Мы и дружим, тут скрывать нечего. И то, что он вернулся, он сделал этот выбор сам, его никто не заставлял. Поэтому я признателен, что какой-то этап он был с нами.

Он был частью команды, и думаю, игроки тоже получили колоссальный опыт. У них с ним было много разговоров, и я видел, что они общались между собой.

– Видите ли вы его будущее именно в российском хоккее?

– Он парень опытный, посмотрим, как дальше у него сложится карьера, – сказал главный тренер « » .