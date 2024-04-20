«Трактор» собрал 6,6 тонны корма в рамках акции «Удалился – накормил собаку». За каждую минуту штрафа клуб закупал 10 кг, Робинсон – лидер с 960 кг

Теги Трактор КХЛ Кубок Гагарина животные и спорт Бадди Робинсон Благотворительность собаки Хоккей

Челябинский «Трактор» закупил более 6,6 тонны корма для животных в рамках акции.

Хоккейный клуб совместно с производителем кормов Zoofood проводил акцию помощи бездомным кошкам и собакам. 

За каждую минуту удаления игрока «Трактора» 10 килограммов корма отправляли в приют для животных. За время акции клуб закупил 6,6 тонны еды. 

Форвард Бадди Робинсон подарил животным 960 килограммов корма, 500 из которых – за один матч с «Салаватом Юлаевым», сообщает клуб.

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12 комментариев
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Собаки обожают Робинсона.
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+30
Теперь понятны бессмысленные удаления
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+25
Ответ Алексей Тор
Собаки обожают Робинсона.
Кроме светленькой из Уфы)
+21
-4
+17
👏
+10
-1
+9
Молодцы! 👏
+7
0
+7
ТРАКТОР ЛУЧШЕ ВСЕХ! МОЛОДЦЫ. Особенно Робинсон.
+6
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+6
Ответ Артём Назмутдинов
Теперь понятны бессмысленные удаления
Может лучше за заброшенные шайбы, кормить собак.
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+3
Ответ Алексей Тор
Собаки обожают Робинсона.
А Робинсон просто беззаветно любит собак и кошек 🐕🐈
+3
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Ответ srs
Легионеры благо. Лимит зло
Такие неЗвездные легионеры как Бадди конечно же благотворно влияют на никакущий средний уровень Кахаэль. Их нужно побольше. А Звезд ведь много не бывает, чего мечтать то
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Ответ srs
Такие неЗвездные легионеры как Бадди конечно же благотворно влияют на никакущий средний уровень Кахаэль. Их нужно побольше. А Звезд ведь много не бывает, чего мечтать то
В текущем плоф мало кто был полезнее него. Регулярка на уровне 4 звена, провал на позиции центра, но именно постсезоном заслужил проодление контракта. Даже если бы лимит на легов остался прежним не сомневаюсь что его оставили бы.
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Крутая задумка, молодцы👍
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