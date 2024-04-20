«Трактор» собрал 6,6 тонны корма в рамках акции «Удалился – накормил собаку». За каждую минуту штрафа клуб закупал 10 кг, Робинсон – лидер с 960 кг
Челябинский «Трактор» закупил более 6,6 тонны корма для животных в рамках акции.
Хоккейный клуб совместно с производителем кормов Zoofood проводил акцию помощи бездомным кошкам и собакам.
За каждую минуту удаления игрока «Трактора» 10 килограммов корма отправляли в приют для животных. За время акции клуб закупил 6,6 тонны еды.
Форвард Бадди Робинсон подарил животным 960 килограммов корма, 500 из которых – за один матч с «Салаватом Юлаевым», сообщает клуб.