«Трактор» собрал 6,6 тонны корма в рамках акции «Удалился – накормил собаку». За каждую минуту штрафа клуб закупал 10 кг, Робинсон – лидер с 960 кг

Челябинский «Трактор» закупил более 6,6 тонны корма для животных в рамках акции.

Хоккейный клуб совместно с производителем кормов Zoofood проводил акцию помощи бездомным кошкам и собакам.

За каждую минуту удаления игрока «Трактора» 10 килограммов корма отправляли в приют для животных. За время акции клуб закупил 6,6 тонны еды.

Форвард Бадди Робинсон подарил животным 960 килограммов корма, 500 из которых – за один матч с «Салаватом Юлаевым», сообщает клуб.