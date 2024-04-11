Робинсон о 1-м сезоне в КХЛ: «Челябинску могу поставить только пять с плюсом. Здесь потрясающее отношение ко мне, у нас отличная организация»

Бадди Робинсон поделился впечатлениями от первого сезона в КХЛ.

– Поделитесь эмоциями от вашего первого сезона в КХЛ. Насколько ожидания от этой лиги совпали с реальностью?

– Челябинску могу поставить только пять с плюсом. Здесь потрясающее отношение ко мне, хоть я и приехал чуть позже других ребят.

У нас отличная организация с замечательными болельщиками. Хочу еще раз отметить фанатов, которые были с командой весь сезон.

Разумеется, сезон получился короче, чем мы хотели. Но я очень ценю опыт этого сезона и отношение ко мне в Челябинске, – сказал нападающий «Трактора» Бадди Робинсон.

Челябинский клуб дошел до полуфинала плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, где проиграл «Локомотиву» (0-4).