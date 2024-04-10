Бадди Робинсон: «Если посмотреть на то, как «Трактор» преобразился в концовке регулярки и плей‑офф, можно сказать, что мы обладаем большим потенциалом»

Бадди Робинсон оценил итоги сезона для «Трактора».

Челябинский клуб дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» (0-4).

– Вы видите у этого состава потенциал для выхода в финал в следующем сезоне?

– Конечно. Я могу сказать, что у нас огромный потенциал в следующем сезоне, пусть этот и получился немного короче, чем ожидалось.

Но даже если посмотреть на то, как наша команда преобразилась в концовке регулярки и плей‑офф, можно с уверенностью сказать, что мы обладаем большим потенциалом, – сказал нападающий « ».