Бадди Робинсон: «Если посмотреть на то, как «Трактор» преобразился в концовке регулярки и плей‑офф, можно сказать, что мы обладаем большим потенциалом»

Теги Трактор КХЛ Бадди Робинсон Матч ТВ Хоккей

Бадди Робинсон оценил итоги сезона для «Трактора».

Челябинский клуб дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» (0-4). 

– Вы видите у этого состава потенциал для выхода в финал в следующем сезоне?

– Конечно. Я могу сказать, что у нас огромный потенциал в следующем сезоне, пусть этот и получился немного короче, чем ожидалось.

Но даже если посмотреть на то, как наша команда преобразилась в концовке регулярки и плей‑офф, можно с уверенностью сказать, что мы обладаем большим потенциалом, – сказал нападающий «Трактора». 

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