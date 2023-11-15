За каждую минуту удаления «Трактора» в приют отправят 10 кг корма: «Удалился – накормил собаку»

Теги Трактор КХЛ животные и спорт собаки Хоккей

За удаления игроков «Трактора» в приют будут отправлять корм для животных.

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ запустил эту акцию 14 ноября.

«Удалился – накормил собаку. Мы запускаем добрую акцию совместно с ZOOFOOD. Теперь за каждую минуту удаления игрока «Трактора» будет отправлено 10 кг корма в приют четвероногим друзьям.

С начала сезона у наших парней набралось штрафа на 2,1 тонны. Этот корм уже совсем скоро отправится к нашим подопечным», – сообщил «Трактор» перед игрой с «Салаватом».

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4 комментария

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Ебздрогыч
Хорошая, добрая акция! У меня собака из приюта, и я хорошо знаю как им там несладко. Так что пусть это будет не разовая акция
+3
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PRICE
Молодцы, хорошая акция!
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sharfey
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Молодцы, Трактор! Собака-друг человека.
Помню раньше игроки Ак Барса тоже брали на содержание зверюшек в зоопарке Казани. Белые барсы и сейчас там в особых условиях.
Хорошая затея. Только надолго ли...?
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sharfey
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ебздрогыч
Хорошая, добрая акция! У меня собака из приюта, и я хорошо знаю как им там несладко. Так что пусть это будет не разовая акция
А у меня их три аж. И два кота.
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