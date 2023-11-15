За каждую минуту удаления «Трактора» в приют отправят 10 кг корма: «Удалился – накормил собаку»

За удаления игроков «Трактора» в приют будут отправлять корм для животных.

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ запустил эту акцию 14 ноября.

«Удалился – накормил собаку. Мы запускаем добрую акцию совместно с ZOOFOOD. Теперь за каждую минуту удаления игрока «Трактора» будет отправлено 10 кг корма в приют четвероногим друзьям.

С начала сезона у наших парней набралось штрафа на 2,1 тонны. Этот корм уже совсем скоро отправится к нашим подопечным», – сообщил « » перед игрой с «Салаватом».