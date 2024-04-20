Александр Мальцев о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» поинтереснее «Магнитки», мне нравится игра и в атаке, и в обороне – шансы 55 на 45»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Александр Мальцев Александр Кожевников Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Мальцев считает «Локомотив» фаворитом в серии с «Металлургом».

Сегодня «Магнитка» примет клуб из Ярославля во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. В первом матче команда из Магнитогорска была сильнее – 2:1. 

– В финале Кубка Гагарина кому симпатизируете?

– Ярославлю. С точки зрения командной игры он выглядит поинтереснее «Магнитки». В этой серии «Локомотив» фаворит. Шансы 55 на 45 в его пользу.

– А вот Александр Кожевников на днях произнес: «Смотреть хоккей нынешнего «Локомотива» – мучение. Таким стилем мальчишек в игру не влюбить».

– Не согласен. Мне нравится, как играет «Локомотив». И в атаке, и в обороне.

Другое дело, наш хоккей в принципе изменился. Напоминает канадский – вброс шайбы в зону и борьба, борьба, борьба. А раньше в каждой команде были игровики. Отсюда красивые комбинации, куча голов. Сейчас все иначе, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария
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И чем же?
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Григоренко считает что Металлург играет поинтереснее, Мальцев что Локомотив)) Металлург играет ярче в атаке, команда на это заточена. Локо заточен на защиту и блоки.
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