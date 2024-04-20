Шалунов и Чехович не сыграют во 2-й игре между «Металлургом» и «Локомотивом». Вместо них выйдут Лихачев и Тесанов

Максим Шалунов и Иван Чехович пропустят второй матч финала Кубка Гагарина.

Сегодня состоится вторая игра финальной серии Кубка Гагарина. Стали известны составы команд.

У «Локомотива» два изменения: вместо получившего травму Максима Шалунова и Ивана Чеховича сыграют Ярослав Лихачев и Даниил Тесанов.

Состав «Металлурга»:

Вратари: Набоков (Смолин);

Защитники: Маклюков (А) – Пресс (А), Орехов – Еременко, Хабаров – Минулин, Паливко;

Нападающие: Канцеров – Зернов – Силантьев; Михайлис – Юров – Петунин; Вовченко – Гераськин – Гребенкин; Акользин – Джонсон – Карпов (К); Коробкин.

Состав «Локомотива»:

Вратари: Исаев (Мельничук);

Защитники: Рафиков (А) – Сергеев, Гернат – Черепанов, Береглазов – Елесин (А), Симашев;

Нападающие: Каюмов – Иванов – Березкин; Бут – Андронов (К) – Аверин; Кирьянов – Алексеев – Никулин; Полунин – Красковский – Тесанов; Лихачев.

Счет в серии – 1-0. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.