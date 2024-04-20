Игорь Григоренко: «Локомотив» – рабочая команда, лезут на пятак. «Металлург» больше создает, играет в пас»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Григоренко КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Игорь Григоренко высказался о финалистах Кубка Гагарина.

Первая игра серии завершилась победой «Металлурга» над «Локомотивом» со счетом 2:1. Второй матч состоится 20 апреля в Магнитогорске.

«Осторожничали, никто ведь не хочет проиграть. Все пытаются осторожничать.

«Локомотив» – рабочая команда, а «Магнитка» больше создает, играет в пас.

У «Локомотива» мы видим, что все идет на ворота, набрасывают, лезут на пятак. А «Металлург» – комбинационная, интересная команда», – сказал обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко.

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