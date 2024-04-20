Владимир Тарасенко: «Не считаю, что один Кубок выиграл – и достаточно. Есть возможность совершенствоваться и адаптироваться к меняющемуся хоккею»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Владимир Тарасенко Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Тарасенко поделился мнением об успешности своей карьеры.

32-летний форвард становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» в сезоне-2018/19.

– Довольны ли вы своей карьерой на данный момент? Что нужно еще, чтобы считать ее удавшейся на сто процентов?

– Не считаю, что один Кубок выиграл, и этого достаточно. Все равно есть определенные цели, которых не удалось добиться.

Сколько бы ты ни играл – есть время и возможность совершенствоваться, адаптироваться к меняющемуся каждый год хоккею в лиге, – сказал нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко

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