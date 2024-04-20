Тарасенко о «Флориде»: «Очень много техничных игроков, которые выигрывают за счет командной игры» 

Владимир Тарасенко высказался о технической оснащенности игроков «Флориды».

— Вас сразу же поставили в первое звено с и . Все поражаются результативности последнего, а капитан занял второе место после Кросби по анонимному опросу среди игроков в списке универсалов, умеющих на льду все.

— Они здорово действовали в большинстве в этом сезоне. Против «Флориды» в целом было тяжело, потому что она играет очень быстро, агрессивно, старается не терять шайбу. В последние несколько лет, когда играл против них, обращал внимание, какие трудные получаются матчи.

Конечно, наблюдая за «Пантерс» в других командах, особенно выделял Баркова. Вообще, тут очень много техничных игроков, которые в то же время играют правильно. Не гадают на льду, а борются за шайбу и выигрывают за счет командной игры, – сказал форвард «Флориды».