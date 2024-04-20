Тарасенко о «Флориде»: «Очень много техничных игроков, которые выигрывают за счет командной игры» 

Теги Флорида НХЛ Владимир Тарасенко Александр Барков Сэм Райнхарт Хоккей

Владимир Тарасенко высказался о технической оснащенности игроков «Флориды».

— Вас сразу же поставили в первое звено с Барковым и Райнхартом. Все поражаются результативности последнего, а капитан занял второе место после Кросби по анонимному опросу среди игроков НХЛ в списке универсалов, умеющих на льду все.

— Они здорово действовали в большинстве в этом сезоне. Против «Флориды» в целом было тяжело, потому что она играет очень быстро, агрессивно, старается не терять шайбу. В последние несколько лет, когда играл против них, обращал внимание, какие трудные получаются матчи. 

Конечно, наблюдая за «Пантерс» в других командах, особенно выделял Баркова. Вообще, тут очень много техничных игроков, которые в то же время играют правильно. Не гадают на льду, а борются за шайбу и выигрывают за счет командной игры, – сказал форвард «Флориды».

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