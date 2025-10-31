Голдобин сыграет против «Локомотива» в 4-м звене СКА. Форвард вернулся в состав команды после пропуска двух матчей

Николай Голдобин сыграет за СКА против «Локомотива».

Нападающий петербургского клуба попал в состав команды на матч Фонбет чемпионата КХЛ .

Николай Голдобин занял место на фланге четвертого звена вместе с Андреем Локтионовым и Николаем Поляковым .

Напомним, что Голдобин пропустил два прошлых матча против «Сочи» (8:1) и «Сибири» (3:2), остававшись в запасе команды.

Форвард набрал 10 (3+7) очков в 16 играх этого сезона.

Агент Голдобина о непопадании в состав СКА: «Конфликта с Ларионовым нет. Николай действительно простудился»