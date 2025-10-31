Александр Кожевников: «Я уехал в лес – хоккей не смотрю, ни о чем не знаю. Живу тут до декабря, телефон не ловит»

Александр Кожевников объяснил, почему сейчас не смотрит хоккей.

Двукратный олимпийский чемпион сообщил, что уехал в лес, поэтому не может смотреть матчи.

«Я в лес уехал и живу тут до декабря, телефон не ловит. Никакой хоккей не смотрю и ни о чем не знаю. Связь плохо ловит», – сказал Александр Кожевников .