Фетисов о результативности Малкина: «Он в потрясающей форме, ловит кайф от игры. Может, это последний сезон»

Вячеслав Фетисов оценил результативность Евгения Малкина на старте сезона в НХЛ.

39-летний нападающий «Питтсбурга » набрал 17 (3+14) очков в 12 матчах в регулярном чемпионате.

«Человек следит за собой. Я тренировался с ним летом, он в потрясающей форме.

Мне кажется, что он кайф ловит сейчас от игры. Может, потому что это предположительно последний сезон. Без удовольствия от игры в хоккей такие результаты показывать невозможно.

Думаю, тут все это в комплексе дает такой результат. Команда тоже хорошо играет, можно только порадоваться», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Малкин стал 2-м в истории НХЛ по очкам за первые 12 матчей сезона для игроков в 39+ лет – 17 баллов. Рекорд у Горди Хоу – 20 очков в 40 лет