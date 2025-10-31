Юрчо и Грэйовак подпишут контракты с «Ладой». Форварды играли за «Куньлунь» в прошлом сезоне («Чемпионат»)

В «Ладу» перейдут два иностранных хоккеиста.

Форварды Томаш Юрчо и Тайлер Грэйовак подпишут соглашения с «Ладой» до конца этого сезона.

Юрчо и Грэйовак выступали за «Куньлунь» в прошлом сезоне.

Словак набрал 29 (9+20) очков при полезности «минус 12» в 55 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

Канадец отметился 36 (15+21) баллами при полезности «минус 13» в 67 играх.