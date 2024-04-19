Тарасенко о показателях Кучерова и Панарина: «Радостно за русских ребят, что у них так хорошо идет»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Флорида НХЛ Владимир Тарасенко Артемий Панарин Никита Кучеров Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Тарасенко высказался о выступлениях Никиты Кучерова и Артемия Панарина.

– Сразу двое россиян в этом сезоне показали фантастические результаты по очкам. Что вам видится главным в феномене Никиты Кучерова? И могли ли представить, играя вместе в молодежке, что Артемий Панарин сможет показывать в НХЛ такие результаты?

– Ты никогда не знаешь, у кого как получится. Конечно, радостно за русских ребят, что у них так хорошо идет. Мне кажется, это хорошее качество – радоваться за других людей.

Но, опять же, думать обо всем этом настанет время в межсезонье, а сейчас я больше сфокусирован на том, что здесь. Поэтому за ребят радуюсь, но мыслями – в своей команде, – сказал нападающий «Флориды».

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