Тарасенко о показателях Кучерова и Панарина: «Радостно за русских ребят, что у них так хорошо идет»
Владимир Тарасенко высказался о выступлениях Никиты Кучерова и Артемия Панарина.
– Сразу двое россиян в этом сезоне показали фантастические результаты по очкам. Что вам видится главным в феномене Никиты Кучерова? И могли ли представить, играя вместе в молодежке, что Артемий Панарин сможет показывать в НХЛ такие результаты?
– Ты никогда не знаешь, у кого как получится. Конечно, радостно за русских ребят, что у них так хорошо идет. Мне кажется, это хорошее качество – радоваться за других людей.
Но, опять же, думать обо всем этом настанет время в межсезонье, а сейчас я больше сфокусирован на том, что здесь. Поэтому за ребят радуюсь, но мыслями – в своей команде, – сказал нападающий «Флориды».