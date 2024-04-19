Петунин про 1+1 в матче с «Локо»: «Гением себя не чувствую, это командая победа «Металлурга». Соперник сыграл очень строго и системно, ждал наших ошибок»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Никита Михайлис Александр Петунин Робин Пресс Хоккей

Александр Петунин высказался о своем вкладе в победу над «Локомотивом» (2:1).

«Гением себя не чувствую, это командная победа. Все ребята работали, выстояли в меньшинстве и забили организованной команде. Все друг другу помогают.

В моменте с первым голом перехватили шайбу, она ко мне отскочила. Михайлис хорошо открылся, и у него получился отличный гол.

Что касается второго гола, то нагнетали, много угрожали воротам. Робин хорошо бросил, я подставил.

Соперник сыграл очень строго и системно, ждал наших ошибок», – отметил нападающий «Металлурга».

Победу «Металлурга» создал яркий герой: отдал пас в падении и забил решающий гол

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1 комментарий
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Забавно
Весь сезон я хейтил Александра
А когда он вылетел из за травмы перед ПО, то оказалось, что играть на пятаке особо то и некому))
И такую передачку вырезал Михайлису
Молодец ты, Петунин)
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