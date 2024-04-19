Геннадий Курдин: «Кучеров себя никогда не относил к цээсковским парням. Когда вылетело плечо, никто в ЦСКА ему не помог. А теперь к его славе примазываются»

Теги ЦСКА травмы Тампа-Бэй НХЛ Павел Буре КХЛ МХЛ Красная Армия Никита Кучеров Динамо Матч ТВ Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин отреагировал на слова Павла Буре про Никиту Кучерова и ЦСКА.

Кучеров окончил детскую хоккейную школу «Белые Медведи» (Москва), после чего его взяли в ЦСКА. Форвард провел 139 матчей в МХЛ за «Красную Армию» и 26 игр в КХЛ за ЦСКА.

– Павел Буре сказал в интервью «Матч ТВ»: «Радует, что наш цээсковский парень так зажигает в Северной Америке».

– Ну что вы! Никита себя никогда не относил к цээсковским парням. Да, он играл в «Красной Армии». А где ему играть было? Кучеров мог бы за московское «Динамо» выступать, но когда я привез туда на просмотр Никиту вместе с Гусевым и Ожигановым, их просто туда не взяли.

Кучерову в этот период было все равно, за кого играть. Может, в «Динамо» к нему бы по‑другому отнеслись. Сейчас у Никиты в прессе много тренеров появилось. То один, то другой рассказывают, как его в ЦСКА тренировали и поднимали его карьеру.

Да, это люди, которые были на пути Никиты. Но они как раз в ЦСКА особо не помогли. Не будем о них плохого говорить. Хотя сами посмотрите, кто работали главными тренерами в армейском клубе в то время, когда у Кучерова вылетело плечо, надо было операцию делать, требовалась помощь… Ну, вы все знаете эту историю.

Никто ему в ЦСКА не помог, и Никита уехал в Северную Америку. А теперь к его славе примазываются. Ну какой Кучеров – цээсковец? – сказал первый тренер Кучерова Геннадий Курдин.

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24 комментария
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Курдин по фактам все разложил.
Это ЦСКА примазывается к его успехам и пытается записать его в свои воспитанники, что не есть правда, ибо он воспитанник “Белых медведей”.
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подумаешь плечо не подлечили, зато форму выдали!
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Здесь согласен на 100%. Любят у нас примазываться к чужой славе.
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Понятно, что Буре ерунду сморозил, но Лысенков опять тут как тут - сразу на жареное прибежал
+17
-2
+15
Абсолютно верно сказал Курдин.
И отказ от помощи с операцией Кучерову произошел в момент, когда уходил с президентства некий Фетисов.
И самое мерзкое сейчас - что именно тот Фетисов сейчас примазывается к славе Кучерова.
А Кучеров, кстати, ничего не забыл - он сам об этом не так давно говорил,
+9
-1
+8
несло бревно с Лениным на субботнике - 700 человек
вправляло плечо Кучерову в ЦСКА - 500 тренеров
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Ответ Дима Миронов
Работа такая, спасибо ему
У него по ходу эсклюзивный доступ к Кудрину потому что неудобных вопросов не задает. А там есть о чем спросить кроме как про Кучерова и Гусева.
+5
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Ну да, кроме Динамо и ЦСКА же больше нет команд. ;)
Так можно дойти что кроме Курдина и Белых Медведей - тренеров и школ нету. Не они так другие бы воспитали. Так получается или не так?
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Ответ paster_bibo
Комментарий скрыт
Ну да, кроме Динамо и ЦСКА же больше нет команд. ;)
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Базу выдал.
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Ответ разноцветный логотип
разговоры в пользу бедных. факт в том, что из двух имеющихся вариантов доступным оказался только один
Может там был ещё десяток, просто цска был следующим после динамо в списке перебора)
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Ответ Anti S
подумаешь плечо не подлечили, зато форму выдали!
И то наверно, родители за деньги покупали.
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Ответ Alexey
Понятно, что Буре ерунду сморозил, но Лысенков опять тут как тут - сразу на жареное прибежал
Работа такая, спасибо ему
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Так и есть , все правильно сказано ,назло всем Никита сделал супер карьеру , и стал великим рекордсменом,100 передач это супер достижение.
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Буре, конечно, дурь сморозил. Не в теме.
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История с плечом удивительная, конечно. Не о таких уж больших деньгах речь шла.
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Ответ paster_bibo
Комментарий скрыт
Плак плак
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Кто-то из тренеров откажется подправить свое резюме ?
Дело не в тренерах. Дело в менеджменте клуба.
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