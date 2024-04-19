Геннадий Курдин: «Кучеров себя никогда не относил к цээсковским парням. Когда вылетело плечо, никто в ЦСКА ему не помог. А теперь к его славе примазываются»

Геннадий Курдин отреагировал на слова Павла Буре про Никиту Кучерова и ЦСКА.

Кучеров окончил детскую хоккейную школу «Белые Медведи» (Москва), после чего его взяли в ЦСКА. Форвард провел 139 матчей в за «Красную Армию» и 26 игр в за ЦСКА.

– сказал в интервью « »: «Радует, что наш цээсковский парень так зажигает в Северной Америке».

– Ну что вы! Никита себя никогда не относил к цээсковским парням. Да, он играл в « ». А где ему играть было? Кучеров мог бы за московское «Динамо» выступать, но когда я привез туда на просмотр Никиту вместе с Гусевым и Ожигановым, их просто туда не взяли.

Кучерову в этот период было все равно, за кого играть. Может, в «Динамо» к нему бы по‑другому отнеслись. Сейчас у Никиты в прессе много тренеров появилось. То один, то другой рассказывают, как его в ЦСКА тренировали и поднимали его карьеру.

Да, это люди, которые были на пути Никиты. Но они как раз в ЦСКА особо не помогли. Не будем о них плохого говорить. Хотя сами посмотрите, кто работали главными тренерами в армейском клубе в то время, когда у Кучерова вылетело плечо, надо было операцию делать, требовалась помощь… Ну, вы все знаете эту историю.

Никто ему в ЦСКА не помог, и Никита уехал в Северную Америку. А теперь к его славе примазываются. Ну какой Кучеров – цээсковец? – сказал первый тренер Кучерова Геннадий Курдин.