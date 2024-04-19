Курдин о «Харт Трофи»: «Если не присудят Кучерову, то не все так честно в НХЛ. Если сыграет такой фактор, что он русский»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров ТАСС Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин высказался о возможном неприсуждении «Харт Трофи» Кучерову.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Обладатель «Харт Трофи» определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов.

Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ. Он набрал 144 (44+100) очка в 81 матче.

«Если не присудят [Кучерову «Харт Трофи»], то не все так честно в НХЛ. Если сыграет такой фактор, что он русский.

Такое отношение к российским игрокам всегда есть и будет, учитывая ситуацию, нас изолировали от международного спорта. Хотя там пытаются показать, что у них свободная лига, но все равно у них это [отношение] есть», – сказал первый тренер Кучерова Геннадий Курдин.

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31 комментарий
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Опять эти заговоры
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Этот вечный поиск врагов национальная идея уже, видимо. Их уже ищут заранее.
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расскажите этому в шапочке из фольги, что лауреата определяет не какой-то единый коллективный разум, а множество отдельных людей
а так, конечно, просто образцовая жертва пропаганды
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Ответ chto s licom?
Ну камон, ребят, будто в НХЛ канадцев не любят больше остальных, ибо они свои кровинушки
и потому за последние 15 лет Харта давали русским Овечкину (дважды), Малкину, тому-же Кучерову, шведу Седину, немцу Драйзайтлю, мериканцам Кейну и Мэттьюзу?
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Ответ Дима Миронов
Это норма,коня Кузнецову не дали а Ови 18, а16,17году Кросби,а не Кесселу или Малкину
Надеюсь, что ты сам понял, что написал)
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НХЛ такая лига, в которой деньги и реноме, имеют большее значение, чем национальность игроков. Но Курдин и здесь пытается найти скелеты в шкафу, хотя ещё ничего не случилось. Вот что за натура у наших экспертов?
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Ответ vals1702
все наоборот, чем больше лить грязь, тем понятнее что это ложь...
Вы не слышали про дневники доктора Геббельса ?
"Чем чудовищнее ложь - тем охотнее в неё поверят".
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Ответ vals1702
Харта - Маккинон или Мэтьюз возьмет
Всё знают кто лучший😀
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Похоже вчера прочитал интервью Фетисова про ненависть к русским. Чем больше такое говорят - тем больше верят.
все наоборот, чем больше лить грязь, тем понятнее что это ложь...
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Ответ заблокированному пользователю
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Ответ стоун
расскажите этому в шапочке из фольги, что лауреата определяет не какой-то единый коллективный разум, а множество отдельных людей а так, конечно, просто образцовая жертва пропаганды
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Ответ Артем Зырянов
Малкин своего Коня получил. А в 2016-м и 2017-м Сид заслуживал.
Что ты несешь? Как можно давать Коня когда у тебя минус в графе?
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Ответ Артем Зырянов
Малкин своего Коня получил. А в 2016-м и 2017-м Сид заслуживал.
Комментарий удален модератором
Ответ стоун
и потому за последние 15 лет Харта давали русским Овечкину (дважды), Малкину, тому-же Кучерову, шведу Седину, немцу Драйзайтлю, мериканцам Кейну и Мэттьюзу?
Комментарий удален модератором
Ответ B.F.
Этот вечный поиск врагов национальная идея уже, видимо. Их уже ищут заранее.
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Ответ заблокированному пользователю
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Ответ стоун
а заслуженность, ты , что ли, гений мысли, определяешь?
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Ответ Макс Смирнов
Опять эти заговоры
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Харта - Маккинон или Мэтьюз возьмет
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Главное Арт взял.
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Испанский стыд 🤦
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надувая щёки, с табуретки не упади, логик
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Заговор против русских - самое любимое занятие на западе. Других-то дел нет. Там голосуют разные люди, а не специально отобранные, лишь бы Кучерову не дать приз.
Но все же хотелось бы Никитоса с призом увидеть, поскольку он тащил Тампу весь сезон
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Вы лицо Мэтьюза видели в последней игре ?) Какой Харт ? Не дадут)).
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Похоже вчера прочитал интервью Фетисова про ненависть к русским.
Чем больше такое говорят - тем больше верят.
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