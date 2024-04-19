Курдин о «Харт Трофи»: «Если не присудят Кучерову, то не все так честно в НХЛ. Если сыграет такой фактор, что он русский»
Геннадий Курдин высказался о возможном неприсуждении «Харт Трофи» Кучерову.
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Обладатель «Харт Трофи» определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов.
Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярки НХЛ. Он набрал 144 (44+100) очка в 81 матче.
«Если не присудят [Кучерову «Харт Трофи»], то не все так честно в НХЛ. Если сыграет такой фактор, что он русский.
Такое отношение к российским игрокам всегда есть и будет, учитывая ситуацию, нас изолировали от международного спорта. Хотя там пытаются показать, что у них свободная лига, но все равно у них это [отношение] есть», – сказал первый тренер Кучерова Геннадий Курдин.
а так, конечно, просто образцовая жертва пропаганды
"Чем чудовищнее ложь - тем охотнее в неё поверят".
Но все же хотелось бы Никитоса с призом увидеть, поскольку он тащил Тампу весь сезон
Чем больше такое говорят - тем больше верят.