Курдин о «Харт Трофи»: «Если не присудят Кучерову, то не все так честно в НХЛ. Если сыграет такой фактор, что он русский»

Геннадий Курдин высказался о возможном неприсуждении «Харт Трофи» Кучерову.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Обладатель «Харт Трофи» определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов.

стал лучшим бомбардиром регулярки . Он набрал 144 (44+100) очка в 81 матче.

«Если не присудят [Кучерову «Харт Трофи»], то не все так честно в НХЛ. Если сыграет такой фактор, что он русский.

Такое отношение к российским игрокам всегда есть и будет, учитывая ситуацию, нас изолировали от международного спорта. Хотя там пытаются показать, что у них свободная лига, но все равно у них это [отношение] есть», – сказал первый тренер Кучерова Геннадий Курдин.