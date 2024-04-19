Геннадий Курдин: «Кучеров пойдет вместе с Ротенбергом за Кубком Гагарина во время локаута. ЦСКА в 2017-м обменял права на него в СКА на двух каких-то иностранцев»

Теги ЦСКА СКА Тампа-Бэй НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Никита Кучеров Роман Ротенберг локаут Матч ТВ Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин заявил, что Никита Кучеров сыграет за СКА при локауте в НХЛ.

1 мая 2017 года ЦСКА обменял права на игрока в СКА. Московский клуб получил права на защитника Давида Мусила и экс-форварда «Вашингтона» Маркуса Юханссона.

– Случись завтра локаут в НХЛ, куда бы в России поехал играть Никита Кучеров? Неужели не в ЦСКА?

– Вы забыли, что ли? ЦСКА в 2017 году обменял права на Кучерова в СКА, получив взамен права на двух каких-то иностранцев, которые до КХЛ так и не доехали. Просто так отдали Никиту в Питер!

Так что во время локаута Кучеров будет играть под тренерством Романа Борисовича и пойдет вместе с Ротенбергом за Кубком Гагарина. Вот вам и цээсковский парень!

Пусть теперь СКА поздравляет Кучерова с рекордами и говорит, что наш игрок лучше всех в мире, – сказал первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин.

Отметим, что срок действия текущего коллективного соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков истекает в сентябре 2026 года.

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19 комментариев
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какие права? ему 30 лет
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А что ж вы хотели ... воспитанник питерской школы....
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Вот тут и видно какое мастерство менеджера у Романа Ротенберга, обменял так, что многие до сих пор об этом не знали. А те, кого он отдал, вообще не доехали до ЦСКА).
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Дед тебе не стыдно, этого дилетанта по имени отчеству называть и еще Кучерова туда приплел 😡
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Мне кажется Курдин тут жёстко троллит ЦСКА. Уж он то не может не знать, что Куч уже давно НСА и прав в КХЛ на него ни у кого нет. Другой вопрос, что вряд ли он вообще вернётся, как игрок в нашу лигу. Да, Ови может вернуться в Динамо, чтобы завершить карьеру в родном клубе, или Малкин в Магнитогорск, Тарасенко в Сибирь, как Ранее Дацюк в Авто, даже Кови и тот возобновил карьеру что бы сыграть за Спартак. А Никиту тут ни один клуб не держит, если можно так сказать. По сути, самый лучший вариант - это провести всю карьеру в Тампе.
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Кучеров никогда не будет играть в России. Посмотрите ещё раз интервью Задорова Дудю.
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Это кто ещё с кем пойдёт
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дырку от бублик вам а не (шарапова)кучерова
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Он НСА:)
Закусывать надо!
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Так и Кучеров в России уже свободный агент, он никому не принадлежит
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А захочет ли Никита сыграть в КХЛ?Тем более без его желания...хотя кто знает.Жизнь сложная штука.
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Ответ David Rigert
Кучеров никогда не будет играть в России. Посмотрите ещё раз интервью Задорова Дудю.
Никогда не говори никогда!
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Ответ DimaNN
Мне кажется Курдин тут жёстко троллит ЦСКА. Уж он то не может не знать, что Куч уже давно НСА и прав в КХЛ на него ни у кого нет. Другой вопрос, что вряд ли он вообще вернётся, как игрок в нашу лигу. Да, Ови может вернуться в Динамо, чтобы завершить карьеру в родном клубе, или Малкин в Магнитогорск, Тарасенко в Сибирь, как Ранее Дацюк в Авто, даже Кови и тот возобновил карьеру что бы сыграть за Спартак. А Никиту тут ни один клуб не держит, если можно так сказать. По сути, самый лучший вариант - это провести всю карьеру в Тампе.
Курдина жёстко бомбит до сих пор, что он не смог закрепиться в ЦСКА, и виноваты все кругом, кроме него, словившего звезду после пары матчей в звене с Петровым. Ну и до кучи Курдин жестко вылизывает Ротенбергу
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