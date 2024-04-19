Геннадий Курдин: «Кучеров пойдет вместе с Ротенбергом за Кубком Гагарина во время локаута. ЦСКА в 2017-м обменял права на него в СКА на двух каких-то иностранцев»

Геннадий Курдин заявил, что Никита Кучеров сыграет за СКА при локауте в НХЛ.

1 мая 2017 года ЦСКА обменял права на игрока в СКА. Московский клуб получил права на защитника Давида Мусила и экс-форварда «Вашингтона» Маркуса Юханссона.

– Случись завтра локаут в НХЛ, куда бы в России поехал играть Никита Кучеров? Неужели не в ЦСКА?

– Вы забыли, что ли? ЦСКА в 2017 году обменял права на Кучерова в СКА, получив взамен права на двух каких-то иностранцев, которые до КХЛ так и не доехали. Просто так отдали Никиту в Питер!

Так что во время локаута Кучеров будет играть под тренерством Романа Борисовича и пойдет вместе с Ротенбергом за Кубком Гагарина. Вот вам и цээсковский парень!

Пусть теперь СКА поздравляет Кучерова с рекордами и говорит, что наш игрок лучше всех в мире, – сказал первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин.

Отметим, что срок действия текущего коллективного соглашения между НХЛ и Ассоциацией игроков истекает в сентябре 2026 года.