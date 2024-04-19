Владелец «Юты» сообщил, что 11 тысяч абонементов уже забронированы: «Юта потрясающая!»
Владелец нового клуба из Юты заявил, что 11 тысяч абонементов уже забронированы.
Ранее НХЛ официально объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.
Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона и будет проводить матчи на арене Delta Center (вместимость в хоккейной конфигурации – 14 тысяч зрителей).
При этом в марте законодатели штата одобрили строительство новой арены для клубов НБА и НХЛ.
Забронировать сезонный абонемент на игры клуба можно по цене 100 долларов США за место.
«Вау! За первые 2 часа было забронировано более 6000 абонементов. Юта потрясающая!» – написал владелец команды Райан Смит.
«11000, и их число продолжает расти», – добавил Смит позднее.
100$ - это бронь на выкуп абика
Это бронь. Потом выкупать надо.
Есть лавины, есть унитазы) Юте бы подошли
Мормоны
Белый медведь
Очко мира
Холод/Мороз
наиболее реалистичные имена)
Utah Flying Squirrels
Utah Moose
Utah Bees
Utah Salties )
Крутой аванс за всю арену!
Даже если предположить, что некоторые вносили аванс в 100 баксов, чтоб потом его перепродать в пять пять дороже!
Это тоже бизнес, мелкий, но безрискованный и многоприбыльный!
Юта крута!
Юта люта!
Юта нужная валюта!
кстати Лейкерс тоже подойдет