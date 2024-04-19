Владелец «Юты» сообщил, что 11 тысяч абонементов уже забронированы: «Юта потрясающая!»

Владелец нового клуба из Юты заявил, что 11 тысяч абонементов уже забронированы.

Ранее НХЛ официально объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.

Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона и будет проводить матчи на арене Delta Center (вместимость в хоккейной конфигурации – 14 тысяч зрителей).

При этом в марте законодатели штата одобрили строительство новой арены для клубов НБА и НХЛ.

Забронировать сезонный абонемент на игры клуба можно по цене 100 долларов США за место.

«Вау! За первые 2 часа было забронировано более 6000 абонементов. Юта потрясающая!» – написал владелец команды Райан Смит.

«11000, и их число продолжает расти», – добавил Смит позднее.