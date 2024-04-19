Владелец «Юты» сообщил, что 11 тысяч абонементов уже забронированы: «Юта потрясающая!»

Теги болельщики Аризона НХЛ Райан Смит Юта Хоккей

Владелец нового клуба из Юты заявил, что 11 тысяч абонементов уже забронированы.

Ранее НХЛ официально объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.

Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона и будет проводить матчи на арене Delta Center (вместимость в хоккейной конфигурации – 14 тысяч зрителей). 

При этом в марте законодатели штата одобрили строительство новой арены для клубов НБА и НХЛ. 

Забронировать сезонный абонемент на игры клуба можно по цене 100 долларов США за место.

«Вау! За первые 2 часа было забронировано более 6000 абонементов. Юта потрясающая!» – написал владелец команды Райан Смит.

«11000, и их число продолжает расти», – добавил Смит позднее.

 

 

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26 комментариев
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Utah Somethings набирают болельщиков 😁
+18
0
+18
Ответ Сергей Носков
100 баксов на весь сезон??? Халявнее халявы.
Бог дал человеку мозг, но не всем!
100$ - это бронь на выкуп абика
+19
-1
+18
Utah Yeti шикарное название будет))
+10
-1
+9
Ответ Сергей Носков
100 баксов на весь сезон??? Халявнее халявы.
Ага, на 82 игры)))
Это бронь. Потом выкупать надо.
+5
0
+5
Ответ Mohnatiy
Utah Somethings набирают болельщиков 😁
Им еще лого надо придумать))))
Есть лавины, есть унитазы) Юте бы подошли
Мормоны
Белый медведь
Очко мира
Холод/Мороз

наиболее реалистичные имена)
+6
-2
+4
Ответ ГЕНПЛАН
Utah Yeti шикарное название будет))
Utah Solyonie Ushi 😂
+3
0
+3
Ответ ABarca
Им еще лого надо придумать)))) Есть лавины, есть унитазы) Юте бы подошли Мормоны Белый медведь Очко мира Холод/Мороз наиболее реалистичные имена)
Или Юта Лердам
+2
0
+2
Ответ ABarca
YetiKoets)
Utah Polygamists
+1
0
+1
Ответ Dan Boyle
Utah Giants Utah Flying Squirrels Utah Moose Utah Bees Utah Salties )
Beers!
0
0
0
Ответ Dan Boyle
Utah Giants Utah Flying Squirrels Utah Moose Utah Bees Utah Salties )
Нет Мормонов, Крестоносцев, Форелей и Лососей.
0
0
0
Ответ Евгений Солонинкин
Utah Mountains
Или просто Маунт.
0
0
0
Ответ Dan Boyle
Utah Giants Utah Flying Squirrels Utah Moose Utah Bees Utah Salties )
Utah Mountains
0
0
0
Ответ smiakishev
Юта Хаскис
Utah Giants
Utah Flying Squirrels
Utah Moose
Utah Bees
Utah Salties )
0
0
0
Ответ Baobabb forever
Мормоны будет норм название, ну или что то библейское)) кстати Лейкерс тоже подойдет
Не надо Лейкерс дублировать. Будут проигрывать своему баскетбольному аналогу. Можно просто - Лейк или Кристал.
0
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Ответ Сергей Носков
100 баксов на весь сезон??? Халявнее халявы.
вряд ли, сотка или около того будет за 1 матч цена
0
0
0
Ответ ГЕНПЛАН
Utah Yeti шикарное название будет))
YetiKoets)
+1
-1
0
Utah Topaz
0
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Это даже не сами абики, а просто возможность его купить, тоже круто
0
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Юта Хаскис
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Вот это бизнес!
Крутой аванс за всю арену!
Даже если предположить, что некоторые вносили аванс в 100 баксов, чтоб потом его перепродать в пять пять дороже!
Это тоже бизнес, мелкий, но безрискованный и многоприбыльный!
Юта крута!
Юта люта!
Юта нужная валюта!
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Мормоны будет норм название, ну или что то библейское))
кстати Лейкерс тоже подойдет
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Сколько процентов можно на абонемент раздать?
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