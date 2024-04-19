Владелец Юты о названии команды: «Будет «Юта и что-то». Не думаю, что мы успеем определиться»

Владелец нового клуба из Юты ответил на вопрос о названии клуба.

НХЛ официально объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.

Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона. Клуб будет играть на арене Delta Center, стадион также является домашней ареной баскетбольного клуба «Юта Джаз».

«Это сто процентов будет «Юта», и потом название будет «Юта и что-то», конечно.

Я не думаю, что с учетом таких сроков мы успеем [определиться], или нам придется отвлечься от других вопросов, чтобы форсировать вопрос с названием в течение следующих трех месяцев», – сказал владелец команды Райан Смит.

«Аризона» переезжает в Солт-Лейк-Сити. Почему и что дальше?