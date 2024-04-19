Владелец Юты о названии команды: «Будет «Юта и что-то». Не думаю, что мы успеем определиться»

Теги Аризона НХЛ Райан Смит Юта Хоккей

Владелец нового клуба из Юты ответил на вопрос о названии клуба.

НХЛ официально объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.

Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона. Клуб будет играть на арене Delta Center, стадион также является домашней ареной баскетбольного клуба «Юта Джаз».

«Это сто процентов будет «Юта», и потом название будет «Юта и что-то», конечно.

Я не думаю, что с учетом таких сроков мы успеем [определиться], или нам придется отвлечься от других вопросов, чтобы форсировать вопрос с названием в течение следующих трех месяцев», – сказал владелец команды Райан Смит.

«Аризона» переезжает в Солт-Лейк-Сити. Почему и что дальше?

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50 комментариев
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Ответ Hola Hola
Utah Something. Ну, норм. А на лого что будет?
что-то, очевидно же
+105
0
+105
Utah Something. Ну, норм. А на лого что будет?
+90
0
+90
Юта - и точка
+69
0
+69
ХК Юта
+37
0
+37
Солт-Лейк Сити 25 лет назад произвёл на меня гнетущее впечатление. Приезжали с коллегой в командировку в компанию Fairchild Semiconductor. У них на кухне не было кофе и чая с кофеином, так как не по-мормонски это. Вечером пива захотели пойти выпить, выяснили, что в городе было аж два бара. Пошли в один. При входе сказали, что это не совсем бар, а клуб, где, как в "12 стульях", обслуживают только членов. Но оказалось, что стать членом довольно просто: нужно было просто поставить пиво сидящему за столиком у входа помятого вида мужику, и он тебя тут же рекомендовал в члены. В общем, снова туда не хотелось, хотя с парковки компании открывался охрененный вид на заснеженные горы.
+21
-3
+18
Юта Мормонс.
+14
-5
+9
Единственное мне не нравится тема с возвращением команды через 5 лет.
Продал, так продал.
Или кубинец не хочет стать плохим для аризонцев, дескать "я попытаюсь построить арену и прочее бла" рассчитывая что всё утресётся и люди забудут его)
Юта считается чуть ли не самым белым штатом США, так что хоккей там должен зайти. Тем более там вроде нет НФЛ и МЛБ, ниже конкуренция с командами других топ-лиг.
+9
0
+9
Ответ Jeff Lebowski
Солт-Лейк Сити 25 лет назад произвёл на меня гнетущее впечатление. Приезжали с коллегой в командировку в компанию Fairchild Semiconductor. У них на кухне не было кофе и чая с кофеином, так как не по-мормонски это. Вечером пива захотели пойти выпить, выяснили, что в городе было аж два бара. Пошли в один. При входе сказали, что это не совсем бар, а клуб, где, как в "12 стульях", обслуживают только членов. Но оказалось, что стать членом довольно просто: нужно было просто поставить пиво сидящему за столиком у входа помятого вида мужику, и он тебя тут же рекомендовал в члены. В общем, снова туда не хотелось, хотя с парковки компании открывался охрененный вид на заснеженные горы.
Lebowski, а почему в боулинг не пошли - там тоже не давали пива?
+5
0
+5
Юта Чтототам
+4
0
+4
Гениальное название, а главное оригинальное и неожиданное!
+3
0
+3
Utah Lakers
+3
0
+3
Ответ Вадим Сидоров
Единственное мне не нравится тема с возвращением команды через 5 лет. Продал, так продал. Или кубинец не хочет стать плохим для аризонцев, дескать "я попытаюсь построить арену и прочее бла" рассчитывая что всё утресётся и люди забудут его) Юта считается чуть ли не самым белым штатом США, так что хоккей там должен зайти. Тем более там вроде нет НФЛ и МЛБ, ниже конкуренция с командами других топ-лиг.
Потому что он сам, как понимаю, не хочет терять команду, но его "по-хорошему" попросили, т.к. он уже кучу последних шансов использовал и уже три года играет на 5тысячнике.

Он всем надоел, но нельзя же просто отжать бизнес. Вот и нашли такой компромиссный вариант, где он вроде как и может остаться, но если уж этот последний шанс не использует - тогда точно всё.
+3
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+3
Чувствуется основательный подход)
+2
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+2
Ответ Вадим Сидоров
Единственное мне не нравится тема с возвращением команды через 5 лет. Продал, так продал. Или кубинец не хочет стать плохим для аризонцев, дескать "я попытаюсь построить арену и прочее бла" рассчитывая что всё утресётся и люди забудут его) Юта считается чуть ли не самым белым штатом США, так что хоккей там должен зайти. Тем более там вроде нет НФЛ и МЛБ, ниже конкуренция с командами других топ-лиг.
может кубинец через команду деньги отмывал.
+2
0
+2
Ответ Вадим Сидоров
Единственное мне не нравится тема с возвращением команды через 5 лет. Продал, так продал. Или кубинец не хочет стать плохим для аризонцев, дескать "я попытаюсь построить арену и прочее бла" рассчитывая что всё утресётся и люди забудут его) Юта считается чуть ли не самым белым штатом США, так что хоккей там должен зайти. Тем более там вроде нет НФЛ и МЛБ, ниже конкуренция с командами других топ-лиг.
Самый белый штат - Миннесота. Там потомки шведов и норвежцев живут.
+2
0
+2
С учётом истории клуба, предлагаю бедолаги, или горемыки.
+2
0
+2
Ответ Hola Hola
Utah Something. Ну, норм. А на лого что будет?
Utah whatever
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Травницкий
Вы как маленькие. Это же бизнес. Всё лето будут устраивать опросы, голосования, ток-шоу, и т. д.. Название презентуют перед стартом сезона( возможно цвета и название появятся только в первой игре). А сейчас все болельщики заняты Кубком, потом драфт, и только потом можно начать накачивать болельщиков из Юты.
Название презентуют до драфта стопроц
+1
0
+1
Ответ Al561
Utah Gray Wolves Вот звучное название, хотя волки там повымерли почти все.
Utah Highlanders
+1
0
+1
Аризона клуб болтушка туда сюда! из Виннипега в Финикс потом в Аризону а сейчас в Юту.
+1
0
+1
Ответ Hola Hola
Utah Something. Ну, норм. А на лого что будет?
🤷🏻‍♂️ это смайл будет
+1
0
+1
Ответ Hola Hola
Utah Something. Ну, норм. А на лого что будет?
Something будет))
+4
-3
+1
Utah 24s
+1
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Ответ Павел Павленко
Комментарий скрыт
Ошибаетесь. Мормоны владеют там всем.
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Юта Мормонс
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Jazz
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черте что и сбоку бантик😁😁
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То есть Койотов все таки уберут, грустненько
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Ответ Azrat Safarov
Lebowski, а почему в боулинг не пошли - там тоже не давали пива?
В Боулинг в Калифорнии сходили, когда вернулись.
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Utah ice jazz. Кириленко в команду
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