Владелец Юты о названии команды: «Будет «Юта и что-то». Не думаю, что мы успеем определиться»
Владелец нового клуба из Юты ответил на вопрос о названии клуба.
НХЛ официально объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.
Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона. Клуб будет играть на арене Delta Center, стадион также является домашней ареной баскетбольного клуба «Юта Джаз».
«Это сто процентов будет «Юта», и потом название будет «Юта и что-то», конечно.
Я не думаю, что с учетом таких сроков мы успеем [определиться], или нам придется отвлечься от других вопросов, чтобы форсировать вопрос с названием в течение следующих трех месяцев», – сказал владелец команды Райан Смит.
Продал, так продал.
Или кубинец не хочет стать плохим для аризонцев, дескать "я попытаюсь построить арену и прочее бла" рассчитывая что всё утресётся и люди забудут его)
Юта считается чуть ли не самым белым штатом США, так что хоккей там должен зайти. Тем более там вроде нет НФЛ и МЛБ, ниже конкуренция с командами других топ-лиг.
Он всем надоел, но нельзя же просто отжать бизнес. Вот и нашли такой компромиссный вариант, где он вроде как и может остаться, но если уж этот последний шанс не использует - тогда точно всё.