Владелец «Койотис»: «Это не конец хоккейной истории НХЛ в Аризоне. Но несправедливо заставлять хоккеистов играть на арене, не подходящей для лиги»

Теги Аризона Гэри Беттмэн НХЛ Алекс Меруэло Юта Хоккей

Алекс Меруэло заявил, что «Аризона» в будущем может вернуться в НХЛ.

Лига официально объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.

«Я согласен с комиссионером Гэри Беттмэном и НХЛ в том, что просто несправедливо продолжать заставлять наших игроков, тренеров, офис и команды НХЛ, с которыми они соревнуются, проводить еще несколько лет, играя на арене, которая не подходит для НХЛ.

Но это не конец хоккейной истории НХЛ в Аризоне.

Я договорился о праве возобновить работу команды в течение следующих пяти лет и сохранил право собственности на название, бренд и логотип «Койотис».

Я по-прежнему предан этому сообществу и строительству первоклассной спортивной арены и развлекательного района, не ища финансовой поддержки со стороны общественности», – сказал владелец «Аризоны» Алекс Меруэло.

В этом сезоне команда играла на студенческой «Маллет-Арене» вместимостью 4 600 человек.

«Аризона» переезжает в Солт-Лейк-Сити. Почему и что дальше?

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8 комментариев
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Очень похоже по тону, что бывший владелец договорился с НХЛ о расширении через 5 лет, когда он построит новую арену.
+12
-1
+11
Ответ ahma007
А в Квебек команду вернуть не хотите?😁
Нет
+8
-3
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Очень похоже по тону, что бывший владелец договорился с НХЛ о расширении через 5 лет, когда он построит новую арену.
А куда расширятся-то - 32 команды предостаточно
+3
0
+3
Пусть сначала построит, он уже пытался , но не получилось, не факт, что снова получится.
А 1 млрд баксов он найдет применение))
+2
-1
+1
Ответ Вадим Сидоров
А куда расширятся-то - 32 команды предостаточно
36
0
0
0
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