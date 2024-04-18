Владелец «Койотис»: «Это не конец хоккейной истории НХЛ в Аризоне. Но несправедливо заставлять хоккеистов играть на арене, не подходящей для лиги»
Алекс Меруэло заявил, что «Аризона» в будущем может вернуться в НХЛ.
Лига официально объявила о создании нового клуба в Юте, за который будут играть хоккеисты «Аризоны». У клуба из Солт-Лейк-Сити будет свое название.
«Я согласен с комиссионером Гэри Беттмэном и НХЛ в том, что просто несправедливо продолжать заставлять наших игроков, тренеров, офис и команды НХЛ, с которыми они соревнуются, проводить еще несколько лет, играя на арене, которая не подходит для НХЛ.
Но это не конец хоккейной истории НХЛ в Аризоне.
Я договорился о праве возобновить работу команды в течение следующих пяти лет и сохранил право собственности на название, бренд и логотип «Койотис».
Я по-прежнему предан этому сообществу и строительству первоклассной спортивной арены и развлекательного района, не ища финансовой поддержки со стороны общественности», – сказал владелец «Аризоны» Алекс Меруэло.
В этом сезоне команда играла на студенческой «Маллет-Арене» вместимостью 4 600 человек.
А 1 млрд баксов он найдет применение))