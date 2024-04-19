Величкин о победе «Металлурга»: «Вскрыли оборону «Локомотива», сами смогли защитить ворота. Набоков – красавец! Чудо родилось в этой команде»

Теги Металлург Мг Локомотив Геннадий Величкин КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Илья Набоков Хоккей

Геннадий Величкин высказался о победе «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1, 1-0).

«Отличная игра «Металлурга». Они справились и вскрыли эту оборону, несмотря на то, что у «Локомотива» она помощнее. Сами тоже смогли защитить ворота.

Илья Набоков – красавец! Чудо родилось в этой команде. Вытерпели, добавили, пропустив гол, и сделали то, что и должны были. Отличное начало серии!» – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

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1 комментарий
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ну прям вскрыли). Хорошая игра вратарей и не нужно ра читывать на 4:0. В идеале пусть 7 матчей будет.
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