Величкин о победе «Металлурга»: «Вскрыли оборону «Локомотива», сами смогли защитить ворота. Набоков – красавец! Чудо родилось в этой команде»

Геннадий Величкин высказался о победе «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1, 1-0).

«Отличная игра «Металлурга». Они справились и вскрыли эту оборону, несмотря на то, что у « » она помощнее. Сами тоже смогли защитить ворота.

– красавец! Чудо родилось в этой команде. Вытерпели, добавили, пропустив гол, и сделали то, что и должны были. Отличное начало серии!» – сказал бывший вице-президент « » .