Биссоннетт поставил Кучерова и Маккиннона на 1-е место на приз MVP: «Хоккей – это гораздо больше, чем очки. В игре Нэтана есть элементы, которых нет у Никиты»
Пол Биссоннетт включил Никиту Кучерова и Артемия Панарина в рейтинг на приз MVP.
Бывший хоккеист клубов НХЛ поделился размышлениями на предмет возможного обладателя приза «Харт Трофи» – самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата.
«Мой финальный рейтинг MVP:
1. Нэтан Маккиннон и Никита Кучеров;
2. Остон Мэттьюс;
3. Коннор Макдэвид;
4. Артемий Панарин;
5. Сидни Кросби.
Я вполне обоснованно считаю, что Кучеров и Маккиннон заслуживают приза. Атакующие показатели Кучерова говорят сами за себя.
Однако игра представляет собой гораздо больше, чем просто очки. У Маккиннона больше ответственности в обороне, и в его игре есть элементы, которых нет у Кучерова.
Пусть голосующие разбираются. Непростое решение», – написал Биссоннетт.
В этом сезоне Кучеров лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата НХЛ, набрав 144 (44+100) очков в 81 матче. На второй позиции находится Нэтан Маккиннон, у которого 138 (51+87) баллов в 81 игре.
никитос был в финале чашки тогда, когда маккинон о ппг=1 и не мечтал.
при этом сейчас "стареющий" куч, видимо, выбьет больше очков, чем маккинон.
съедите свою шляпу?
маккинону через год 30.
хотите сказать, что он в 39 выбьет условные 35+65? серьезно?..))
мак - хороший хоккеист, спору нет.
но зачем так-то уж обожествлять?))
у никитоса 4 сотни. прописью: че-ты-ре.
у мака пока всего 2. прописью: две.
мак в своем единственном финале даже лучшим по очкам в своей команде не был.
никитос был 2 раза из 2 выигранных лучшим по очкам; в еще одном финале (проигранном) отстал от джонсона на одно очко; в четвертом финале (также проигранном) опять был лучшим.
лол.
в связи с этим еще раз задам вопрос:
о каком таком совешенстве и о каком таком многолетнем пребывании на вершине речь?
Его обязанности и функционал частично отличаются от вингера Кучерова.
Мак страхует партнеров, помогает защитникам, возвращается назад.
Кучеров назад возвращается последним, на нем форчек, перехваты, отборы, отрывы.
И по ХГ% Мак лучше 64 против 61, топ2 кстати Каприз (69.5).
При этом забавно, что Мак в офенсиве начинает смены чаще чем Куч
У Куча больше отборов, и чуть больше потерь.
Мак, понятно, играет на вбрасываниях, Куч - нет
Вообщем продвинутая стата (в том числе индивидуальная) во многих компонентах у Мака чуть-чуть лучше.
Поэтому будет неудивительно, если награду отдадут ему
Пс. Везде рядышком обитает Панарин, учитывая результаты Рейнджерс, могут и ему выписать МВП
Что кстати, всего на 22 очка больше чем я набрал за карьеру в НХЛ)) Правда у меня проведенных матчей меньше)