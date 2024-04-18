Биссоннетт поставил Кучерова и Маккиннона на 1-е место на приз MVP: «Хоккей – это гораздо больше, чем очки. В игре Нэтана есть элементы, которых нет у Никиты»

Пол Биссоннетт включил Никиту Кучерова и Артемия Панарина в рейтинг на приз MVP.

Бывший хоккеист клубов НХЛ поделился размышлениями на предмет возможного обладателя приза «Харт Трофи» – самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата.

«Мой финальный рейтинг MVP:

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Я вполне обоснованно считаю, что и Маккиннон заслуживают приза. Атакующие показатели Кучерова говорят сами за себя.

Однако игра представляет собой гораздо больше, чем просто очки. У Маккиннона больше ответственности в обороне, и в его игре есть элементы, которых нет у Кучерова.

Пусть голосующие разбираются. Непростое решение», – написал .

В этом сезоне Кучеров лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата , набрав 144 (44+100) очков в 81 матче. На второй позиции находится Нэтан Маккиннон, у которого 138 (51+87) баллов в 81 игре.