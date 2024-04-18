Биссоннетт поставил Кучерова и Маккиннона на 1-е место на приз MVP: «Хоккей – это гораздо больше, чем очки. В игре Нэтана есть элементы, которых нет у Никиты»

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Пол Биссоннетт включил Никиту Кучерова и Артемия Панарина в рейтинг на приз MVP.

Бывший хоккеист клубов НХЛ поделился размышлениями на предмет возможного обладателя приза «Харт Трофи» – самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата.

«Мой финальный рейтинг MVP:

1. Нэтан Маккиннон и Никита Кучеров;

2. Остон Мэттьюс;

3. Коннор Макдэвид;

4. Артемий Панарин;

5. Сидни Кросби.

Я вполне обоснованно считаю, что Кучеров и Маккиннон заслуживают приза. Атакующие показатели Кучерова говорят сами за себя.

Однако игра представляет собой гораздо больше, чем просто очки. У Маккиннона больше ответственности в обороне, и в его игре есть элементы, которых нет у Кучерова.

Пусть голосующие разбираются. Непростое решение», – написал Биссоннетт.

В этом сезоне Кучеров лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата НХЛ, набрав 144 (44+100) очков в 81 матче. На второй позиции находится Нэтан Маккиннон, у которого 138 (51+87) баллов в 81 игре.

44 комментария
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Ответ Карпов Стас
Какие элементы? Чего нет у Куча?
Канадское гражданство
+56
-8
+48
То, что Куч тащит на себе Тампу весь сезон, это конечно не сравнить с МакК-м. Это "Просто очки" сказал чел., который за всю карьеру нападающего в НХЛ забросил 7 шайб и сделал 15 передач.
+36
-11
+25
с моей субъективной точки зрения - вполне объективная оценка
+32
-8
+24
Ответ Crenk
Комментарий скрыт
И?
+19
-4
+15
Ответ СкромныйБосс
Комментарий скрыт
стольких лет на какой вершине?)))
никитос был в финале чашки тогда, когда маккинон о ппг=1 и не мечтал.
при этом сейчас "стареющий" куч, видимо, выбьет больше очков, чем маккинон.
+15
-1
+14
Ответ Crenk
Комментарий скрыт
И что?
+12
-3
+9
Не понимаю почему считают что Маккиннон больше достоин Харта, чем Кучеров ( я не про это рейтинг, где они одинаковы).
+10
-2
+8
И у Кучерова нет американских корней. Это главный недостаток
+13
-5
+8
Ответ СкромныйБосс
Комментарий скрыт
а если не будет, то... то что, собственно?
съедите свою шляпу?
маккинону через год 30.
хотите сказать, что он в 39 выбьет условные 35+65? серьезно?..))

мак - хороший хоккеист, спору нет.
но зачем так-то уж обожествлять?))

у никитоса 4 сотни. прописью: че-ты-ре.
у мака пока всего 2. прописью: две.

мак в своем единственном финале даже лучшим по очкам в своей команде не был.
никитос был 2 раза из 2 выигранных лучшим по очкам; в еще одном финале (проигранном) отстал от джонсона на одно очко; в четвертом финале (также проигранном) опять был лучшим.
лол.

в связи с этим еще раз задам вопрос:
о каком таком совешенстве и о каком таком многолетнем пребывании на вершине речь?
+7
0
+7
Ответ Hola Hola
Маккиннон 99.9% получит Харт. Есть и за него, и за Кучерова аргументы, но у Маккиннона Харта еще нет. Это то, что перевесит его чашу весов.
У Макмайкла тоже нет
+7
-2
+5
Логично потому что Маккиннон центр.
Его обязанности и функционал частично отличаются от вингера Кучерова.
Мак страхует партнеров, помогает защитникам, возвращается назад.
Кучеров назад возвращается последним, на нем форчек, перехваты, отборы, отрывы.
+5
0
+5
Фактически корси% Мака выше - 63 против 61 у Куча. (Лучший Ткачук - 66, Панара и Макди по 64)
И по ХГ% Мак лучше 64 против 61, топ2 кстати Каприз (69.5).
При этом забавно, что Мак в офенсиве начинает смены чаще чем Куч
У Куча больше отборов, и чуть больше потерь.
Мак, понятно, играет на вбрасываниях, Куч - нет
Вообщем продвинутая стата (в том числе индивидуальная) во многих компонентах у Мака чуть-чуть лучше.
Поэтому будет неудивительно, если награду отдадут ему
Пс. Везде рядышком обитает Панарин, учитывая результаты Рейнджерс, могут и ему выписать МВП
+5
-1
+4
Ответ Dan Boyle
То, что Куч тащит на себе Тампу весь сезон, это конечно не сравнить с МакК-м. Это "Просто очки" сказал чел., который за всю карьеру нападающего в НХЛ забросил 7 шайб и сделал 15 передач.
Так и есть - сперва подумал, что это статистика Спортса не сильно за ним "следила", а по факту - 202 матча и 22 очка.
Что кстати, всего на 22 очка больше чем я набрал за карьеру в НХЛ)) Правда у меня проведенных матчей меньше)
+4
0
+4
Ответ Dan Boyle
То, что Куч тащит на себе Тампу весь сезон, это конечно не сравнить с МакК-м. Это "Просто очки" сказал чел., который за всю карьеру нападающего в НХЛ забросил 7 шайб и сделал 15 передач.
Похоже на комментарий Вадима Евсеева, что в футболе голы не главное))
+4
0
+4
Ответ chesko10
Похоже на комментарий Вадима Евсеева, что в футболе голы не главное))
))))))))))))
+3
0
+3
Ответ Карпов Стас
Какие элементы? Чего нет у Куча?
Габаритов, скорости, мощи, сильного броска, напористости, классной игры в обороне, хотя она у него и не плохая. Это навскидку. При этом у него есть то, чего нет у других, и это нормальная ситуация, тут не на что обижаться.
+4
-1
+3
Ответ Matador
И?
Игорь?
+2
0
+2
Кучеров должен получить.
+2
0
+2
Эти элементы это состав колорадо видимо?)))
+2
0
+2
Какие элементы? Чего нет у Куча?
+4
-2
+2
Ответ Карпов Стас
Кто это???
ты один в комнате, да?
+4
-2
+2
Ответ Ivan Vladyko
с моей субъективной точки зрения - вполне объективная оценка
Юморист 😎
+1
0
+1
Ответ Booligan
У Макмайкла тоже нет
Где -то встрепенулся чувак по имени Коннор.
+1
0
+1
Ответ Matador
Так нельзя говорить. У каждого отдельного журналиста свои критерии оценки. Кто-то наверное будет брать этот субъективный фактор в расчет но не факт что все или даже большинство. Но скажем при равенстве прочих факторов почему нельзя его учитывать?! Вполне по-человечески. Или канадские журналисты вместо него должны оценивать по наличию российского паспорта или скажем по результатам опроса пользователей спорт.ру?! :)
Я где-то сказал, что его нельзя учитывать?
+1
0
+1
Ответ Hola Hola
Маккиннон 99.9% получит Харт. Есть и за него, и за Кучерова аргументы, но у Маккиннона Харта еще нет. Это то, что перевесит его чашу весов.
Так нельзя говорить. У каждого отдельного журналиста свои критерии оценки. Кто-то наверное будет брать этот субъективный фактор в расчет но не факт что все или даже большинство. Но скажем при равенстве прочих факторов почему нельзя его учитывать?! Вполне по-человечески. Или канадские журналисты вместо него должны оценивать по наличию российского паспорта или скажем по результатам опроса пользователей спорт.ру?! :)
0
0
0
Ответ Booligan
У Макмайкла тоже нет
А Макмайкл претендует на Харт?
0
0
0
Ответ СержМиранэн
И у Кучерова нет американских корней. Это главный недостаток
Хуже - Маккинонн земляк кросби. Не из Канады, а из той же провинции
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Ответ Dan Boyle
То, что Куч тащит на себе Тампу весь сезон, это конечно не сравнить с МакК-м. Это "Просто очки" сказал чел., который за всю карьеру нападающего в НХЛ забросил 7 шайб и сделал 15 передач.
Всегда смешно читать "аналитику" от этого полена говорящего
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Ответ Dan Boyle
То, что Куч тащит на себе Тампу весь сезон, это конечно не сравнить с МакК-м. Это "Просто очки" сказал чел., который за всю карьеру нападающего в НХЛ забросил 7 шайб и сделал 15 передач.
😂😂😂👍
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Ответ Matador
И?
Кренк - местный петрушка. Ничего кроме хейта Овечкина и повторения википедии сказать не может
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