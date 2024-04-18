Панарин о плей-офф: «Ощущаю давление – мы должны выиграть Кубок Стэнли. Нужно забыть о регулярном чемпионате»

Артемий Панарин поделился эмоциями перед началом плей-офф НХЛ.

«Рейнджерс» заняли первое место в Восточной конференции и сыграют с «Вашингтоном» в первом раунде Кубка Стэнли.

На счету Панарина 120 (49+71) очков при показателе полезности «+18» в 82 играх сезона.

«Чувствую себя хорошо, но впереди нас ждет важное время. Мне нужно забыть о регулярном чемпионате. Просто пытаюсь быть готовым к плей-офф и тем эмоциям, которые с ним связаны.

Ощущаю давление – мы должны выиграть Кубок Стэнли. Это не только мое личное давление, но и на всю команду», – сказал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Панарин вывел «Рейнджерс» на топ-уровень и сделал мечту Нью-Йорка о кубке реальной