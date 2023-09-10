Вячеслав Козлов о «Русской пятерке»: «Лучший хоккей, в который я играл, наверное. У нас сразу стало получаться – игра в пас, открывания, сбросы»

Теги Детройт Вячеслав Фетисов Вячеслав Козлов Сергей Федоров НХЛ Игорь Ларионов Скотти Боумэн Владимир Константинов Спорт-Экспресс Хоккей

Экс-форвард «Детройта» Вячеслав Козлов высказался касательно «Русской пятерки».

– Я читал историю о том, что Скотти Боумэн просил вас тринадцатый номер поменять. Это правда?

– Было такое. Он любил поднимать нехоккейные темы: и загиб ему мой не нравился, и тринадцатый номер тоже. Но я отшутился, сказал, что у меня папа играл под этим номером, и он отстал.

– Помните ли вы момент, когда вы стали играть русской пятеркой в «Детройте»?

– Помню, это в Калгари было. У нас сразу стало получаться – игра в пас, открывания, сбросы. Это, наверное, самый лучший хоккей, в который я играл. Все началось с приходом Славы Фетисова и Игоря Ларионова, я много узнал благодаря им.

– Ощущали ли вы тогда сопротивление со стороны других команд или все давалось легко?

– Конечно, все подстраивались под нас, все начали нас изучать, поэтому Скотти стал нашу пятерку иногда разбивать. Были и слабые, и сильные команды, но, наверное, в то время мы играли в хоккей, который другие еще не понимали.

Не знаю, как это было бы сейчас, но тогда это была новинка, которая работала, – сказал бывший нападающий «Детройта», сейчас работающий тренером в «Динамо». 

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