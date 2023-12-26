Гретцки о барбекю с пятеркой Ларионова в 1987-м: «Сказал своему другу: «Не пускай КГБ вниз». Привел ребят в подвал, там было пиво. Мы выпили, я показал им свои трофеи. Это было нереально»

Теги Торпедо Виктор Тихонов Вячеслав Фетисов Уэйн Гретцки Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Игорь Ларионов Сергей Макаров Алексей Касатонов сборная СССР КХЛ Владимир Крутов Политика алкоголь и спорт Хоккей

Уэйн Гретцки вспомнил, как пил пиво с советскими хоккеистами в 1987 году.

– Я встретил Ларионова в 84-м в Калгари и пригласил его поужинать. Так что я знал, что он говорит по-английски. В 87-м во время выставочных матчей он сказал мне: «Уэйн, мы можем пойти поужинать?» Я ответил: «Слушай, приводи кого хочешь. Мои родители живут в 20 минутах отсюда. Давай поедем ко мне домой». Он говорит: «Хорошо».

Большая пятерка – Касатонов, Ларионов, Крутов, Макаров, Фетисов. Но и Тихонов должен прийти. И два парня из КГБ. Я сказал: «Без проблем».

Итак, я прихожу к себе домой. Моя мама приготовила барбекю на заднем дворе, стейки, кукурузу и печеный картофель. Мой подвал был этажом ниже, и у меня был старый друг Чарли Генри. И я сказал: «Чарли, ты стоишь наверху лестницы, не пускай КГБ вниз».

Я привел ребят туда [в подвал], и у меня там было пиво для них. Они все выпили по пиву. Они были так рады, взволнованы и так благодарны.

– Потому что все было таким строгим. Иначе им не позволили бы выпить?

– Им нельзя было пить пиво. Итак, они спустились ко мне в подвал, выпили пива – мы все выпили по одному пиву – и я показал им все свои трофеи, памятные вещи и все остальное. Все они довольно неплохо говорили по-английски.

Касатонов говорил не очень хорошо, Макаров говорил не очень хорошо, но Фетисов и Ларионов говорили. Они говорили за них всех.

Мы выпили пива, посидели там, им понравилось, мы поднялись наверх. Это было нереально, – сказал экс-нападающий сборной Канады, лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки.

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31 комментарий
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А Фетисов нам потом про русофобию расскажет. Мда. Знал бы Уэйн, в кого сейчас превратился некогда отличный хоккеист.
+70
-23
+47
Вижу Ларионова Гт в Детройте через пару лет. Даже искренне желаю ему этого. Сам из Нижнего)
+32
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Славик, парируй. Расскажи про русофобию
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+13
Были же времена. Умели дружить с ребятами из других стран, наплевав на политиков. А сейчас про русофобию речи.
+16
-3
+13
Ответ ivan555navi
Комментарий удален модератором
вы на полном серьёзе за полтора года не видели ни одной новости про запреты концертов, спектаклей, книг в РФ?
ну если троллинг в сторону отбросить
+9
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А Чарли Генри был из ФБР))
+6
0
+6
Зеленая пятерка и Гретцки...в подвале с пивом. Надо было еще Кохарски с собой взять, тогда и Тихонов пришел бы.
+6
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И ни слова про Крутова. А он поди выпил две и был ни бум бум в инглише.
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Ответ ivan555navi
русофоб, даже, если какое-то государство делает что-то "агрессивное", то это не повод запрещать спортсменам выступать на соревнованиях, запрещать писателей этой страны, запрещать культуру этой страны. хотя, русофобы это идейные продолжатели европейца гитлера и для них запрет на спорт и культуру это нормально
так больше всего российских писателей и музыкантов запретили именно в России
как-то внезапно колобки в ходе следствия вышли сами на себя
+8
-3
+5
Ответ ivan555navi
Комментарий удален модератором
Статья 128.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за клевету, т. е. распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Аккуратнее будь.
+7
-2
+5
Ответ a.n.melnikov11111985@icloud.com
Вижу Ларионова Гт в Детройте через пару лет. Даже искренне желаю ему этого. Сам из Нижнего)
Тоже хотел бы этого
+3
0
+3
Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
а Овечкин?
+2
-1
+1
Хорошая история. Раньше не слышал о таком событии.
+1
0
+1
Ответ ivan555navi
Комментарий удален модератором
Для них это другое)
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-9
0
Ответ берде
А Фетисов нам потом про русофобию расскажет. Мда. Знал бы Уэйн, в кого сейчас превратился некогда отличный хоккеист.
Комментарий удален модератором
Ответ Under
так больше всего российских писателей и музыкантов запретили именно в России как-то внезапно колобки в ходе следствия вышли сами на себя
Комментарий удален модератором
Хотелось бы .чтобы Уэйн никогда не пил пиво с господином Овечкиным . Который точно не символизирует великий советский и российский хоккей .а только выпячивает и проплачивает свое "ЯЯЯЯЯЯЯ"....
Недавно вспомнилось , что не менее великий и легендарный Марио Лемье ,привел Канаду к золоту ОИ -2002 ...это спустя 15 лет после золотого гола с паса Гретцки в 1987-м , тяжелую болезнь и травмы....
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Ответ берде
А Фетисов нам потом про русофобию расскажет. Мда. Знал бы Уэйн, в кого сейчас превратился некогда отличный хоккеист.
Фетисов оказался просто трусом и приспособленцем ....
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Ответ ivan555navi
русофоб, даже, если какое-то государство делает что-то "агрессивное", то это не повод запрещать спортсменам выступать на соревнованиях, запрещать писателей этой страны, запрещать культуру этой страны. хотя, русофобы это идейные продолжатели европейца гитлера и для них запрет на спорт и культуру это нормально
надеюсь окупантов,ещё долго не будет в мировом спорте
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Ответ Razan13
надеюсь окупантов,ещё долго не будет в мировом спорте
русофоб, пока США остаётся мировым диктатором, оккупанты русской земли чувствуют свою безнаказанность
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Любопытно, не слышал)
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