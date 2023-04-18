Вячеслав Фетисов: «Я остался верен принципам, меня хотели продать как раба. Был соблазн еще раньше убежать, но отказался. Так Ламорелло и сказал: «Понимаешь, принципы»

Теги Сборная России по хоккею Нью-Джерси Вячеслав Фетисов Лу Ламорелло НХЛ сборная СССР КХЛ Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился рассказом о своем отъезде в НХЛ.

– Вспомнилось ваше знаменитое фото. Вы стоите в аэропорту перед вылетом в Америку, в клетчатых брюках. В руках держите паспорт СССР, приложив его к сердцу… Что бы вы сейчас сказали тому парню, который улетал в НХЛ?

– Пожелал бы удачи. Мне перед Олимпиадой пообещали, что после Игр в НХЛ я улечу первым, потому что заслужил.

Ламорелло меня еще раньше хотел видеть. Но я сказал: «Дайте мне на Олимпиаде сыграть. Чего вы мне сейчас-то мозги пудрите?».

Потом оказалось, что Лу три раза прилетал в СССР. Наше хоккейное руководство с ним о цене договорилось, меня хотели продать как раба. Меня это так задело, так не понравилось...

Мне определили зарплату – 1000 долларов в месяц. Спрашиваю – почему тысячу? «Потому что посол столько получает». «Ну тогда, – говорю, – пусть посол и играет!»

Для меня это стало делом принципа. Конечно, я тогда настрадался. Было страшно. Мы с женой вдвоем остались. Потом появились новые друзья, был знаменитый поход на программу «Взгляд», где ведущие встали за меня.

Тройка Быков – Хомутов – Каменский тоже заступилась. Саша Розенбаум стал другом, Стас Намин, Иосиф Кобзон, Сашка Абдулов. Это все люди, которые тогда встали рядом, и меня поддерживали.

Был, конечно, соблазн еще раньше убежать. Мы как раз играли в Нью-Джерси, Лу Ламорелло ко мне подходит: «Мы закончили переговоры, но они тебя не отпустят. Поехали-ка съездим на ужин в Нью-Йорк».

Приезжаем, он показывает в окно: «Вот это будет твой дом. Завтра около него будет мерседес стоять. А вот это твой контракт. Привезу тебя сюда вместе с семьей».

Но я отказался. Не мог, не хотел убегать из своей страны. Так и сказал ему: «Понимаешь, это мои принципы».

Лу вышел из машины, обнял меня… Потом каждый божий день звонил. Хотя в те времена дозвониться до Советского Союза было нереально, и все разговоры прослушивались.

Я поднимал трубку. «Слава, это Лу, ты о’кей?» – «О’кей».

И мы вешали трубки.

Для меня этот отъезд стал отдельным этапом в жизни, пришлось постоять за свои права. Я горжусь, что тогда не соблазнился и не поддался, а сумел уехать достойно. Иначе вся моя жизнь сложилась бы иначе.

Если бы убежал, министром спорта в России никогда не стал, не участвовал в подготовке Олимпиады в Сочи. А сейчас каждый раз, когда там пролетаю и вижу все изменения, тепло на душе.

Три тысячи спортивных объектов, 400 катков, стипендии Президента для наших олимпийских чемпионов, восемь лет сенаторства в Приморском крае; да и сейчас я депутат, посол пяти программ ООН, которые связаны с окружающей средой…

Сегодня я счастливый человек. И все это определилось еще в конце 80-х, когда я уезжал в НХЛ. Соблазнов в жизни много, но я остался верен своим принципам.

Никогда не хотел получить паспорт другого государства. Я российский гражданин и горжусь этим. Мне многое удалось сделать. И, надеюсь, еще многое предстоит, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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51 комментарий

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Maxim Shumov
Подлые американцы таки смогли сломать принципы Славки и увезли его в свою проклятую страну. Сколько же лет человек там страдал. Сейчас пытается оградить молодых от этого ужаса. Бесконечный респект.
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selso99
Когда сам сбежал, принципиальный герой. А сейчас сидит всех клеймит предателями/иноагентами.
+77
-7
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87mores
А у Федорова и Могильного какие-то проблемы из-за бегства?
+66
-2
+64
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Армед8
Так его и Макаревич тогда поддержал...но про Макара даже не вспомнил майор Советской армии, так как верен своим принципам.
+31
0
+31
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Игорь Игорев
Кому он эту дичь втирает?
А, матч тв. Тогда все ясно…
Слава - обувной меняла.
+23
-2
+21
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Игорь Игорев
Ответ Заборостроитель
Офицер армии воспользовался плюрализмом?
Офицер Слава - совесть на бабло меняла.
+22
-2
+20
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DevilsFan
Не верю ни одному слову. Завтра спрошу у Старикова, как на самом деле было:) Мой сын у него тренируется.
+20
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Игорь Игорев
Монолог душевный, конечно. Но он прям навевает нотки ###д#б#л#ства (Вранья - прим спортс. ру)И в целом заказ всего этого вью тоже на ладони🤫
+19
-1
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Саша Васильев
Меня царицей соблазняли, но не поддался я. Клянусь!(с)
+14
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Чеб711
а ведь когда-то был моим любимым хоккеистом... А сейчас просто тошнит от политика Славы, невозможно читать его интервью
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Mechel**
Фетисов, конечно, нелепо и дёшево выступил. Захотел в тренд попасть, хочет в один ряд с холуями и от кормушки не отодвинули. Типа, патриот и не сбежал, а гордо уехал. И историю просто выдумал для наглядности.
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Booligan
Жену у друга увел тоже из принципа?
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дурной сходненский гребист
у Васьки Уткина есть песня - "просто человек г****"
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SergFed71
Ответ 87mores
А у Федорова и Могильного какие-то проблемы из-за бегства?
А у Малкина? 😃
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jonnysilverhand01
Приспособленец конечно конкретный, таких поискать еще надо
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Виталий Чунихин
Согласно отчёту ФБР, на который ссылается американский журналист Роберт Фридман, в 1993 году Фетисов стал вкладывать деньги в различные московские предприятия и платить за «крышу» Отари Квантришвили. После смерти Квантришвили «близким партнёром» хоккеиста стал Иваньков (Япончик)
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slow focus
зачем он это все говорит – на новую должность метит или провинился в чем?
+7
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Андрей Синецкий
Хорошо что все хоккейные болельщики имеют хорошую память и Славино вью вызывает хохот или чувство испанского стыда
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Lari
Ответ Dooomer
"сумел уехать достойно" - да уж, достоинства были полные штаны. Достойно ТОГДА БЫЛО НЕ УЕХАТЬ. Только пройдя через унижения и/или сбежав, как Федоров и Могильный
Фёдоров и Могильный поступили более достойно, чем Фетисов. Этот просто зассал и теперь втирает про какие то принципы и верность Родине.
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Алексей Виноградов
Ответ дурной сходненский гребист
у Васьки Уткина есть песня - "просто человек г****"
ну всё-таки не у Уткина, а у Биртмана.
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Александр Митраков
Фетисову кажется, что он себя обеляет, но репутация почему-то принимает коричневый оттенок
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Vanek1411
Меня хотели продать, как раба. Но я остался верен своим принципам и продался сам.
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Заборостроитель
Офицер армии воспользовался плюрализмом?
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makarr24
принцип один - чутко определять направление ветра
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karlsson27
К проклятым капиталистам сбежал! Не иначе, одурманили
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