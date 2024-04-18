Разин о победе над «Локомотивом»: «Очень строгая игра, акцент на обороне, минимизированы ошибки. Быстрый матч, но без голевых моментов»
Андрей Разин поделился мнением после победы над «Локомотивом».
«Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1, 1-0) в первом матче финала Кубка Гагарина.
– Первая игра финала, чувствовалось напряжение. Обе команды минимизировали количество ошибок.
Если так вспомнить, за всю игру у нас была только одна хорошая контратака, которую провели в первом периоде. Очень строгая игра со стороны обеих команд.
Большой плюс нашей команды в том, что сумели быстро отыграться, потому что с «Локомотивом» это сделать очень тяжело.
Рад, что сработало большинство. Обе команды акцент сделали на обороне.
– Вашей команде это сделать было сложнее, верно?
– Действительно были позиционные атаки, когда мы могли пропустить. Особенно перед решающим удалением.
Но и у нас с позиционных атак были моменты. Не могу сказать, что совсем без моментов играли. Игра быстрая была, но без голевых моментов, такое бывает.
– Что помогло выдерживать темп, хотя у вас в понедельник был последний матч?
– У нас есть секретный ингредиент, который не хочется выносить, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Сбалансированная по всем линиям команда против креативного ТШ.