Разин о победе над «Локомотивом»: «Очень строгая игра, акцент на обороне, минимизированы ошибки. Быстрый матч, но без голевых моментов»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Андрей Разин поделился мнением после победы над «Локомотивом».

«Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1, 1-0) в первом матче финала Кубка Гагарина.

– Первая игра финала, чувствовалось напряжение. Обе команды минимизировали количество ошибок.

Если так вспомнить, за всю игру у нас была только одна хорошая контратака, которую провели в первом периоде. Очень строгая игра со стороны обеих команд.

Большой плюс нашей команды в том, что сумели быстро отыграться, потому что с «Локомотивом» это сделать очень тяжело.

Рад, что сработало большинство. Обе команды акцент сделали на обороне.

– Вашей команде это сделать было сложнее, верно?

– Действительно были позиционные атаки, когда мы могли пропустить. Особенно перед решающим удалением.

Но и у нас с позиционных атак были моменты. Не могу сказать, что совсем без моментов играли. Игра быстрая была, но без голевых моментов, такое бывает.

– Что помогло выдерживать темп, хотя у вас в понедельник был последний матч?

– У нас есть секретный ингредиент, который не хочется выносить, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

3 комментария
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Металлург сегодня давил весь матч, и вообще лучше играли. Победа заслужена абсолютно.
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Уральцы молодчики! Дальше будет сложнее, но вторую игру надо забирать.
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Похоже серия будет интересной.
Сбалансированная по всем линиям команда против креативного ТШ.
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