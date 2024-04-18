Разин о победе над «Локомотивом»: «Очень строгая игра, акцент на обороне, минимизированы ошибки. Быстрый матч, но без голевых моментов»

Андрей Разин поделился мнением после победы над «Локомотивом».

«Металлург» обыграл « » (2:1, 1-0) в первом матче финала Кубка Гагарина.

– Первая игра финала, чувствовалось напряжение. Обе команды минимизировали количество ошибок.

Если так вспомнить, за всю игру у нас была только одна хорошая контратака, которую провели в первом периоде. Очень строгая игра со стороны обеих команд.

Большой плюс нашей команды в том, что сумели быстро отыграться, потому что с «Локомотивом» это сделать очень тяжело.

Рад, что сработало большинство. Обе команды акцент сделали на обороне.

– Вашей команде это сделать было сложнее, верно?

– Действительно были позиционные атаки, когда мы могли пропустить. Особенно перед решающим удалением.

Но и у нас с позиционных атак были моменты. Не могу сказать, что совсем без моментов играли. Игра быстрая была, но без голевых моментов, такое бывает.

– Что помогло выдерживать темп, хотя у вас в понедельник был последний матч?

– У нас есть секретный ингредиент, который не хочется выносить, – сказал главный тренер « » .