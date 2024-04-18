Никитин о поражении: «Локомотив» играл плохо два периода. «Металлург» заслуженно победил»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Игорь Никитин считает, что «Металлург» заслуженно обыграл «Локомотив».

«Локомотив» уступил «Металлургу» (1:2, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Два периода, скажем так, втягивались в игровой ритм. Поэтому не сыграли свою лучшую игру, заслуженно соперник победил.

Мы понимали, что ритм нужно будет поймать, только к третьему периоду догнали скорости «Металлурга».

Не знаю, если смысл на что‑то скидывать вину. Это финал… Это факт, что мы играли плохо два периода.

Можно сказать, что пауза, что «Металлург» в игровом ритме, но что тут уже говорить.

Допустили ошибки, но в хоккее без ошибок не бывает. Готовимся к следующему [матчу]», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

16 комментариев
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Никитин мужик! Никогда не перекладывает вину на судей,и тд и тп и винит только себя и свою команду в неудачах
+19
-1
+18
Никитин красавчик ! Вот он эталон главного тренера во всех смыслах !!! Молодец . Жаль не могу здесь написать о некоторых моментах , которые характеризуют Игоря Валерьевича , как исключительно порядочного и принципиального человека . Но это так! Вы можете мне поверить! Вот такого тренера я бы хотел в Динамо. Устинка рулит!
+16
-5
+11
Должны набрать кондиции к следующей игре. В третьем периоде было уже что-то похожее на правду. Надеюсь с Шалуном все норм. Хотелось бы чтобы дали сыграть Лихачеву, парень заслужил сыграть в финале
+9
-1
+8
Ответ КЕША
Никитин красавчик ! Вот он эталон главного тренера во всех смыслах !!! Молодец . Жаль не могу здесь написать о некоторых моментах , которые характеризуют Игоря Валерьевича , как исключительно порядочного и принципиального человека . Но это так! Вы можете мне поверить! Вот такого тренера я бы хотел в Динамо. Устинка рулит!
Мне тоже он нравится! Всегда сдержанный, интеллигентный, все по делу, никогда грязи в адрес других не скажет.
+6
-1
+5
Ответ КЕША
Никитин красавчик ! Вот он эталон главного тренера во всех смыслах !!! Молодец . Жаль не могу здесь написать о некоторых моментах , которые характеризуют Игоря Валерьевича , как исключительно порядочного и принципиального человека . Но это так! Вы можете мне поверить! Вот такого тренера я бы хотел в Динамо. Устинка рулит!
Верим конечно,но он нам сам нужен.
+5
-1
+4
Ответ Empress
Абсолютно согласна! И одет всегда с иголочки, чувствуется очень педантичный по жизни.
Вы знаете , не столько педантичный , как аккуратный сам по себе . Хорошая семья , супруга следит , чтобы муж всегда выглядел хорошо.
+5
-1
+4
Ответ КЕША
Вы очень правы. Этим и отличается профи от дилетанта. И плюс отличное воспитание. Желаю Локомотиву победы в КГ. Если выиграете , то приеду в Ярославль на чествование- это 100%.
Про воспитание сразу видно, кто и где... Очень рада, что у Локо такой тренер. С удовольствием читаю его интервью как образцовые.
+4
-1
+3
Ответ Empress
Про воспитание сразу видно, кто и где... Очень рада, что у Локо такой тренер. С удовольствием читаю его интервью как образцовые.
Я раньше только читала, а потом и послематчевые пресс-конференции начала смотреть - "заражает", в хорошем смысле, своим спокойствием и рассудительностью. Но и пошутить может, когда уместно, и ругнуться, но как-то интеллигентно у него это получается)) Настоящий эталон тренера. Хочется, чтобы как можно дольше в Локомотиве поработал.
+4
-1
+3
Ответ иголка
Я раньше только читала, а потом и послематчевые пресс-конференции начала смотреть - "заражает", в хорошем смысле, своим спокойствием и рассудительностью. Но и пошутить может, когда уместно, и ругнуться, но как-то интеллигентно у него это получается)) Настоящий эталон тренера. Хочется, чтобы как можно дольше в Локомотиве поработал.
Абсолютно согласна! И одет всегда с иголочки, чувствуется очень педантичный по жизни.
+4
-1
+3
Поддерживаю. Люди все видят сами кто и что. Спасибо Вам.
+4
-3
+1
Прислушайтесь к Игорю Никитину, тренеры Трактора, Автомобилиста, ну СКА ладно - там тренера нет.
+1
0
+1
Отличный анализ игры от ГТ! Покажите это Йозе.
+2
-1
+1
Ответ Empress
Мне тоже он нравится! Всегда сдержанный, интеллигентный, все по делу, никогда грязи в адрес других не скажет.
Вы очень правы. Этим и отличается профи от дилетанта. И плюс отличное воспитание. Желаю Локомотиву победы в КГ. Если выиграете , то приеду в Ярославль на чествование- это 100%.
+4
-3
+1
Разорвите
+2
-2
0
Вам повезло. Но многие юзеры из Ярославля весь сезон жаловались здесь , что им не нравится оборонительный хоккей Никитина . А как по мне с проходным двором в защите Динамо , Никитин был бы в самый раз.
+3
-3
0
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