Никитин о поражении: «Локомотив» играл плохо два периода. «Металлург» заслуженно победил»

Игорь Никитин считает, что «Металлург» заслуженно обыграл «Локомотив».

« » уступил «Металлургу» (1:2, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Два периода, скажем так, втягивались в игровой ритм. Поэтому не сыграли свою лучшую игру, заслуженно соперник победил.

Мы понимали, что ритм нужно будет поймать, только к третьему периоду догнали скорости « ».

Не знаю, если смысл на что‑то скидывать вину. Это финал… Это факт, что мы играли плохо два периода.

Можно сказать, что пауза, что «Металлург» в игровом ритме, но что тут уже говорить.

Допустили ошибки, но в хоккее без ошибок не бывает. Готовимся к следующему [матчу]», – сказал главный тренер «Локомотива» .