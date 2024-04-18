Никитин о поражении: «Локомотив» играл плохо два периода. «Металлург» заслуженно победил»
Игорь Никитин считает, что «Металлург» заслуженно обыграл «Локомотив».
«Локомотив» уступил «Металлургу» (1:2, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
«Два периода, скажем так, втягивались в игровой ритм. Поэтому не сыграли свою лучшую игру, заслуженно соперник победил.
Мы понимали, что ритм нужно будет поймать, только к третьему периоду догнали скорости «Металлурга».
Не знаю, если смысл на что‑то скидывать вину. Это финал… Это факт, что мы играли плохо два периода.
Можно сказать, что пауза, что «Металлург» в игровом ритме, но что тут уже говорить.
Допустили ошибки, но в хоккее без ошибок не бывает. Готовимся к следующему [матчу]», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.