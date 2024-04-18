Березкин и Пресс набрали по 15 очков в плей-офф. До Голышева – 3 балла

Максим Березкин забил «Металлургу» и набрал 15-е очко в Кубке Гагарина.

«Магнитка» обыграл ярославский клуб (2:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

В третьем периоде форвард « » открыл счет в этой игре.

Таким образом, 22-летний нападающий набрал 15 (5+10) очков в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Свое 15-е (3+12) очко в нынешнем плей-офф набрал и защитник «Металлурга» Робин Пресс – он ассистировал Александру Петунину при победной шайбе.

Лучшим бомбардиром на данный момент является форвард « » , заработавший 18 (9+9) очков в плей-офф.

Клуб из Екатеринбурга уступил « » (3-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина и завершил нынешний сезон.