Березкин и Пресс набрали по 15 очков в плей-офф. До Голышева – 3 балла
Максим Березкин забил «Металлургу» и набрал 15-е очко в Кубке Гагарина.
«Магнитка» обыграл ярославский клуб (2:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
В третьем периоде форвард «Локомотива» Максим Березкин открыл счет в этой игре.
Таким образом, 22-летний нападающий набрал 15 (5+10) очков в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
Свое 15-е (3+12) очко в нынешнем плей-офф набрал и защитник «Металлурга» Робин Пресс – он ассистировал Александру Петунину при победной шайбе.
Лучшим бомбардиром на данный момент является форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев, заработавший 18 (9+9) очков в плей-офф.
Клуб из Екатеринбурга уступил «Металлургу» (3-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина и завершил нынешний сезон.