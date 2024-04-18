Березкин и Пресс набрали по 15 очков в плей-офф. До Голышева – 3 балла

Теги Металлург Мг Локомотив Автомобилист рейтинги КХЛ Кубок Гагарина Анатолий Голышев Максим Березкин Робин Пресс Хоккей

Максим Березкин забил «Металлургу» и набрал 15-е очко в Кубке Гагарина.

«Магнитка» обыграл ярославский клуб (2:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. 

В третьем периоде форвард «Локомотива» Максим Березкин открыл счет в этой игре. 

Таким образом, 22-летний нападающий набрал 15 (5+10) очков в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. 

Свое 15-е (3+12) очко в нынешнем плей-офф набрал и защитник «Металлурга» Робин Пресс – он ассистировал Александру Петунину при победной шайбе.

Лучшим бомбардиром на данный момент является форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев, заработавший 18 (9+9) очков в плей-офф. 

Клуб из Екатеринбурга уступил «Металлургу» (3-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина и завершил нынешний сезон. 

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