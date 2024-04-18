Юртаев о финале: «Отдам предпочтение «Металлургу». Может выиграть в 7-м матче. У «Локомотива» есть проблемы с реализацией»

Андрей Юртаев поделился мнением об исходе финала Кубка Гагарина.

Незадолго до начала серии стало известно, что капитан «Металлурга» Егор Яковлев пропустит первые матчи из-за травмы.

«Здесь я жду долгого финала. Отдам предпочтение «Металлургу». Из-за серии с «Трактором», в которой «Локомотив» выиграл со счетом 4-0, сложилось впечатление, что команда легко добралась до финала. Там «Трактор» сыграл беззубо. Мне кажется, что серия с «Авангардом» более показательна.

Я бы ожидал чего-то подобного в противостоянии с «Металлургом». В финале сыграют команды с равными шансами.

Конечно, довольно серьезно может сказаться потеря Егора Яковлева. Если мы посмотрим на состав «Металлурга», то увидим, что линия обороны в последний раз ротировалась еще в первом раунде. Кто бы ни вышел вместо Яковлева, этот человек в последний раз играл аж в начале марта. Возможно, Яковлев вернется по ходу серии.

Мне кажется, что у «Локомотива» есть некоторые проблемы с реализацией моментов. В большинстве матчей серии с «Авангардом» ярославцам для того, чтобы забить, требовалось множество бросков. Выигрывая массу единоборств в зоне атаки, команда Игоря Никитина никак не может конвертировать это в голы.

Мне кажется, что Илья Набоков проводит очень хороший плей-офф. Да и «Металлург» качественно играет, что может стать проблемой для «Локомотива». Помимо первого звена есть Силантьев, Юров, Гребенкин. В общем, будет достаточно плотная серия, в которой «Металлург» может выиграть в седьмом матче», – сказал комментатор Андрей Юртаев.