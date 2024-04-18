Юртаев о финале: «Отдам предпочтение «Металлургу». Может выиграть в 7-м матче. У «Локомотива» есть проблемы с реализацией»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Андрей Юртаев Данила Юров Илья Набоков Никита Гребенкин Дмитрий Силантьев Хоккей

Андрей Юртаев поделился мнением об исходе финала Кубка Гагарина.

Незадолго до начала серии стало известно, что капитан «Металлурга» Егор Яковлев пропустит первые матчи из-за травмы.

«Здесь я жду долгого финала. Отдам предпочтение «Металлургу». Из-за серии с «Трактором», в которой «Локомотив» выиграл со счетом 4-0, сложилось впечатление, что команда легко добралась до финала. Там «Трактор» сыграл беззубо. Мне кажется, что серия с «Авангардом» более показательна.

Я бы ожидал чего-то подобного в противостоянии с «Металлургом». В финале сыграют команды с равными шансами.

Конечно, довольно серьезно может сказаться потеря Егора Яковлева. Если мы посмотрим на состав «Металлурга», то увидим, что линия обороны в последний раз ротировалась еще в первом раунде. Кто бы ни вышел вместо Яковлева, этот человек в последний раз играл аж в начале марта. Возможно, Яковлев вернется по ходу серии.

Мне кажется, что у «Локомотива» есть некоторые проблемы с реализацией моментов. В большинстве матчей серии с «Авангардом» ярославцам для того, чтобы забить, требовалось множество бросков. Выигрывая массу единоборств в зоне атаки, команда Игоря Никитина никак не может конвертировать это в голы.

Мне кажется, что Илья Набоков проводит очень хороший плей-офф. Да и «Металлург» качественно играет, что может стать проблемой для «Локомотива». Помимо первого звена есть Силантьев, Юров, Гребенкин. В общем, будет достаточно плотная серия, в которой «Металлург» может выиграть в седьмом матче», – сказал комментатор Андрей Юртаев.

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1 комментарий
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Следующий матч покажет. Может и 4-мя серия ограничится, а не 7-ю.
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