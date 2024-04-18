«Локомотив» нанес 9 бросков в створ за 2 периода первой игры финала – 4 и 5, у «Металлурга» – 13 и 9
«Металлург» перебросал «Локомотив» в двух первых периодах 1-го матча финала.
«Магнитка» принимает ярославский клуб (1:1, третий период) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
В первом периоде «Локомотив» нанес 4 броска в створ ворот соперника (всего – 7 попыток), в то время как у «Металлурга» – 13 бросков в створ (из 28).
Во втором периоде 5 из 11 бросков «Локомотива» пришлись в створ, а у «Металлурга» – 9 из 25.
Ворота «Магнитки» защищает Илья Набоков, «Локо» – Даниил Исаев.
Раскатится еще Локо, это я как болела Магнитки говорю
Была выиграна только первая игра