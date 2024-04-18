«Локомотив» нанес 9 бросков в створ за 2 периода первой игры финала – 4 и 5, у «Металлурга» – 13 и 9

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Даниил Исаев Илья Набоков Хоккей

«Металлург» перебросал «Локомотив» в двух первых периодах 1-го матча финала.

«Магнитка» принимает ярославский клуб (1:1, третий период) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. 

В первом периоде «Локомотив» нанес 4 броска в створ ворот соперника (всего – 7 попыток), в то время как у «Металлурга» – 13 бросков в створ (из 28). 

Во втором периоде 5 из 11 бросков «Локомотива» пришлись в створ, а у «Металлурга» – 9 из 25.

Ворота «Магнитки» защищает Илья Набоков, «Локо» – Даниил Исаев.

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5 комментариев
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Эталонный автобус. А мне тут доказывали, что Локомотив забивает много и не играет от обороны, ага.
+15
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+12
не вкатились ещё, исправят👌🏽
+5
-3
+2
Ответ Xell
Другими словами. Игра Локомотива в атаке банальна и предсказуема, да и звезд и мастеров атаки в этом составе нет. Соответственно и игру Никитин построил так, затачивая ее под игроков, имеющихся у него. Играют очень строго, дисциплинированно и эффективно.
Ну елки палки Кселл, от тебя были такие объективные комменты и тут такое
Раскатится еще Локо, это я как болела Магнитки говорю
Была выиграна только первая игра
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