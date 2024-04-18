Терещенко о словах Ларионова про токсичных людей: «Коллектив – живой организм. Если появляется червячок, это вносит болезнь. Свои амбиции надо засунуть в одно место»

Алексей Терещенко прокомментировал слова Игоря Ларионова про токсичных людей.

Ранее Ларионов заявил, что по ходу сезона из « » убрали токсичных людей.

В нынешнем сезоне клуб занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда уступила СКА в серии со счетом 1-4

«Ребята из «Торпедо» довольно самокритично оценили сезон на тройку. Я бы не сказал так, и поставил бы им четыре, потому что ребята там молодцы.

Что касается слов Ларионова о токсичных игроках команды, то давайте уже не будем гадать, кто это был. Если уж тренер не стал говорить об этом, то я даже предполагать не хочу, потому что это неправильно. Это внутренняя кухня.

Конечно, атмосфера в «Торпедо» могла повлиять на концовку сезона. Коллектив – это живой организм, который должен жить правильно. Если в этом организме появляется какой-то червячок, то потихонечку это вносит болезнь, что ненормально.

Бывает, что у кого-то свои интересы, но здесь этому не место, потому что есть команда, свои амбиции надо засунуть в одно место.

Для начала есть язык, чтобы с таким человеком разговаривать. Если он с головой и понимает, что происходит. Но если он не понимает, то такого надо убирать из команды, прощаться. Это касается не только «Торпедо», а всех команд», – сказал чемпион мира .