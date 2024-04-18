Терещенко о словах Ларионова про токсичных людей: «Коллектив – живой организм. Если появляется червячок, это вносит болезнь. Свои амбиции надо засунуть в одно место»

Теги Торпедо Алексей Терещенко Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Алексей Терещенко прокомментировал слова Игоря Ларионова про токсичных людей.

Ранее Ларионов заявил, что по ходу сезона из «Торпедо» убрали токсичных людей.

В нынешнем сезоне клуб занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда уступила СКА в серии со счетом 1-4

«Ребята из «Торпедо» довольно самокритично оценили сезон на тройку. Я бы не сказал так, и поставил бы им четыре, потому что ребята там молодцы.

Что касается слов Ларионова о токсичных игроках команды, то давайте уже не будем гадать, кто это был. Если уж тренер не стал говорить об этом, то я даже предполагать не хочу, потому что это неправильно. Это внутренняя кухня. 

Конечно, атмосфера в «Торпедо» могла повлиять на концовку сезона. Коллектив – это живой организм, который должен жить правильно. Если в этом организме появляется какой-то червячок, то потихонечку это вносит болезнь, что ненормально.

Бывает, что у кого-то свои интересы, но здесь этому не место, потому что есть команда, свои амбиции надо засунуть в одно место. 

Для начала есть язык, чтобы с таким человеком разговаривать. Если он с головой и понимает, что происходит. Но если он не понимает, то такого надо убирать из команды, прощаться. Это касается не только «Торпедо», а всех команд», – сказал чемпион мира Алексей Терещенко.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В Торпедо мутные не нужны.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий