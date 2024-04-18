Ларионов о новой арене: «Губернатор просит сыграть матч против «Детройта». Им будет 100 лет через два года, «Торпедо» – 80»

Теги Торпедо Детройт НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Арена-Торпедо Политика Матч ТВ Глеб Никитин Хоккей

Губернатор Нижегородской области хочет, чтобы «Торпедо» сыграло с «Детройтом».

Игорь Ларионов рассказал об идее губернатора Глеба Никитина открыть новую арену матчем с клубом НХЛ.

Строительство новой арены «Торпедо» началось в 2022 году.

«Наш губернатор просит сыграть матч «Торпедо» против «Детройта». Им будет 100 лет через два года, «Торпедо» – 80.

Это было бы здорово – сыграть на новой арене в сентябре. Это в наших силах. Мы в долгу перед болельщиками. Строится новый дворец, ожидания колоссальные», – сказал главный тренер «Торпедо» Ларионов.

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28 комментариев
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"Детройт", увы, в Россию не поедет - слишком большие репутационные потери.
Вся надежда, что через 2 года что то изменится ...
+19
-1
+18
Было бы круто, но....
+10
0
+10
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
"Детройт", увы, в Россию не поедет - слишком большие репутационные потери. Вся надежда, что через 2 года что то изменится ...
Не изменится. Последствия будут очень долгими. Не тешьте себя иллюзиями
+17
-10
+7
Губернатора снимут за такие просьбы
+9
-4
+5
Ответ Дмитрий Якушевич
Не изменится. Последствия будут очень долгими. Не тешьте себя иллюзиями
Сейчас все меняется очень быстро. Другие времена, другие скорости.
Надо если будет, через полгода забудут …
Сегодня на работе вспоминали в каком году была пандемия 😷 насилу вспомнили …
+5
0
+5
Ответ Дмитрий Якушевич
Ну азербайджан и армения типа все порешали, хотя масштаб конфликта сопоставимо ниже. Ты можешь сейчас предоставить матч Армения-Азербайджан в футболе? Его не будет. Это годы. В случае с тем, что сделала рф - это десятилетия. Напомню, что конфликт начался в 2014 году, тогда наложили санкции. 10 лет прошло, все стало только хуже
В 2014 наложили в штаны, а не санкции. Да и в 2024 только кошмарят мелкий бизнес и туристов. Я просто оставлю здесь, что оборот Газпрома с ЕС достиг рекордных значений в 23 году. И с Нафтагазом тоже рекордные цифры.
+4
0
+4
Было бы круто🐙-Т
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Якушевич
Не изменится. Последствия будут очень долгими. Не тешьте себя иллюзиями
бизнес есть бизнес. все вернется как только стороны заявят о мире. Остальное останется только в головах людей.
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Якушевич
Не изменится. Последствия будут очень долгими. Не тешьте себя иллюзиями
Всегда хочется верить в хорошее.
+5
-3
+2
Видимо губернатор не в курсе, что за окном его кабинета происходит, так как его предложение сыграть с «Детройтом» является полной утопией. И как такой фантазер очутился в губернаторском кресле?
+2
-1
+1
Детройт приедет или Торпеда к ним?🤭🤭🤭🤭
+1
0
+1
Ответ grek087
Только не говорите что никто не поедет из-за войны. Никто не ездил особо До этого всего. Они на олимпиады не отпускают игроков. А тут ехать на товарищеский матч с торпедо. У них там режимная лига похлестче любой другой лиги мира. Столько правил и ограничений… поэтому война тут не при чем, они сами по себе конченные. На уме деньги и все
правда что, только конченые люди могли построить величайшую хоккейную лигу в мире, а самое главное полностью окупаемую как бизнес, в которую рвутся абсолютно все уважающие себя спортсмены. То ли дело у нас гранд клубы без потолков ростера и зарплат с блатными сынками на посту главного тренера и штабом из сотни ассистентов обделывающие год за годом - вот это профессиональный подход!
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Ответ sergey2022
Руководство Нижнего Новгорода страдает идолопоклонством, парк отреставрировали назвали «Швейцария», теперь Ледовый дворец хотят открыть матчем с « Детройтом», какое он отношение имеет к «Торпедо», то что Ларионов там играл, ну и что
Причем здесь нынешнее руководство??? Парк так с 1992 г официально называется…
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Ответ sergey2022
Руководство Нижнего Новгорода страдает идолопоклонством, парк отреставрировали назвали «Швейцария», теперь Ледовый дворец хотят открыть матчем с « Детройтом», какое он отношение имеет к «Торпедо», то что Ларионов там играл, ну и что
Во-первых, "Швейцарией" парк назвали более ста лет назад и все последующие годы горожане продолжали так его называть, несмотря на переименование в парк им. Ленинского Комсомола в конце 50-х.
Во-вторых, в 2020-м году жителям было предложено самим выбрать название парку, а предложило это то самое "страдающее руководство". Так, что не надо гнать пургу, если не знаете или вдруг позабыли.
К слову, когда где-либо проводят подобные мероприятия, то для участия в них приглашают команды, матчи с которыми прежде всего будут интересны зрителям. Поэтому вопрос про отношение вообще не имеет под собой никакой почвы. Любому болельщику, думается, понятно, почему именно "Детройт", а не какой-нибудь "Вегас" или "Чикаго"? Главное, что с ними проще договориться. Имя торпедовского тренера для "Детройта" не пустой звук и в свете сразу двух юбилеев перед игрой можно будет устроить какое-то чествование, приятное для болельщиков обеих команд. Если и этого мало, тогда вспомним, что оба города известны своим автомобилестроением.
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Ответ Александр Филиппов
бизнес есть бизнес. все вернется как только стороны заявят о мире. Остальное останется только в головах людей.
Так же говорили и про уход западных компаний. «Не уйдут, че им, деньги не нужны?»
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Детройт Арзамас приедет
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Пусть лучше Матч звезд возьмут себе
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Предложение здорового человека. Жаль, что все остальное не здоровое... Поэтому ничего не будет!
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через 2 года или ларионова не будет в торпедо, или губер будет в местах не столь отдалённых)
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Если только с Детроицком
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Идея классная .Но вряд-ли так звёзды сойдутся
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Идея супер но не в этой жизни.
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Руководство Нижнего Новгорода страдает идолопоклонством, парк отреставрировали назвали «Швейцария», теперь Ледовый дворец хотят открыть матчем с « Детройтом», какое он отношение имеет к «Торпедо», то что Ларионов там играл, ну и что
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Детройт вряд ли приедет… пока так… А идея неплоха!
+2
-2
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