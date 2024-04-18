Ларионов о новой арене: «Губернатор просит сыграть матч против «Детройта». Им будет 100 лет через два года, «Торпедо» – 80»
Губернатор Нижегородской области хочет, чтобы «Торпедо» сыграло с «Детройтом».
Игорь Ларионов рассказал об идее губернатора Глеба Никитина открыть новую арену матчем с клубом НХЛ.
Строительство новой арены «Торпедо» началось в 2022 году.
«Наш губернатор просит сыграть матч «Торпедо» против «Детройта». Им будет 100 лет через два года, «Торпедо» – 80.
Это было бы здорово – сыграть на новой арене в сентябре. Это в наших силах. Мы в долгу перед болельщиками. Строится новый дворец, ожидания колоссальные», – сказал главный тренер «Торпедо» Ларионов.
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Во-вторых, в 2020-м году жителям было предложено самим выбрать название парку, а предложило это то самое "страдающее руководство". Так, что не надо гнать пургу, если не знаете или вдруг позабыли.
К слову, когда где-либо проводят подобные мероприятия, то для участия в них приглашают команды, матчи с которыми прежде всего будут интересны зрителям. Поэтому вопрос про отношение вообще не имеет под собой никакой почвы. Любому болельщику, думается, понятно, почему именно "Детройт", а не какой-нибудь "Вегас" или "Чикаго"? Главное, что с ними проще договориться. Имя торпедовского тренера для "Детройта" не пустой звук и в свете сразу двух юбилеев перед игрой можно будет устроить какое-то чествование, приятное для болельщиков обеих команд. Если и этого мало, тогда вспомним, что оба города известны своим автомобилестроением.