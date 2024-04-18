Ларионов о новой арене: «Губернатор просит сыграть матч против «Детройта». Им будет 100 лет через два года, «Торпедо» – 80»

Губернатор Нижегородской области хочет, чтобы «Торпедо» сыграло с «Детройтом».

рассказал об идее губернатора Глеба Никитина открыть новую арену матчем с клубом .

Строительство новой арены «Торпедо» началось в 2022 году.

«Наш губернатор просит сыграть матч «Торпедо» против « ». Им будет 100 лет через два года, «Торпедо» – 80.

Это было бы здорово – сыграть на новой арене в сентябре. Это в наших силах. Мы в долгу перед болельщиками. Строится новый дворец, ожидания колоссальные», – сказал главный тренер « » Ларионов.